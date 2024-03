La mitad de las cremas solares faciales no cumplen con la protección, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio en el que ha analizado 15 cremas solares faciales vendidas en España con SPF 50 y 50+ y ha podido comprobar que la mitad de ellas no cumple con la protección anunciada.



La OCU ha realizado este estudio, junto a otras organizaciones del ICRT (International Consumer Research and Testing), a través de un laboratorio certificado experto e independiente mediante el método HDRS (Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida), con una combinación de mediciones.



Los resultados no han sido satisfactorios pues de los 15 productos analizados hay siete que no cumplirían con lo indicado en el etiquetado, ya sea por no alcanzar la recomendación del SPF o UVB, del UVA o de ambos.



La organización ha planteado estos resultados a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y le ha pedido que compruebe los resultados y sancione a las marcas que tienen un etiquetado incorrecto.