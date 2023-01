El ministro Félix Bolaños admite que la ley del solo sí es sí tiene unos efectos que son “indeseados”

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, admitió que la ley del solo sí es sí tuvo “efectos indeseados” como la revisión de condenas a agresores sexuales, pero eludió pronunciarse sobre la posibilidad de corregir la norma.



“Sin duda que ha tenido efectos indeseados, sin duda que también hay comportamientos que antes no merecían reproche penal que ahora sí lo merecen, por tanto, ahora habría condenas que no se producirían conforme al Código Penal anterior, y esto también hay que explicarlo, porque no nos podemos quedar con la idea de que únicamente esa ley ha tenido aspectos negativos, yo creo que esa ley tiene aspectos muy positivos”, manifestó Bolaños, ayer.



Además, el ministro defendió que “no se puede decir” que sea una ley “precipitada” ya que superó todos los trámites necesarios, cuenta con los informes preceptivos y estuvo en torno a un año en tramitación parlamentaria.

Nuevos delitos y juicios



En todo caso, reconoció que “ninguno” de los diputados que votaron la norma deseaba los efectos negativos que está teniendo. “Se están produciendo revisiones de algunas condenas, son efectos indeseados de la ley, ninguno de los diputados que la votó, que participaron en la tramitación, deseaban que ocurriera esto”, indicó Bolaños.



Si bien, defendió que la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad “es una ley que intenta proteger a las mujeres” y puso de relieve que “crea nuevos delitos” sobre comportamientos que antes no estaban penados y que están al “orden del día”, como “la difusión fotos íntimas o las agresiones sexuales con sumisión química”. Además, destacó que “evita el calvario probatorio” para las víctimas. “Evita que una mujer en un juicio, después de haber sufrido la agresión sexual, tuviera que responder a preguntas de cómo iba vestida o si se resistió mucho o poco. Esto era inaceptable para nuestro país”, apostilló.

Pulseras telemáticas



Por su parte, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, reveló ayer que ya se instalaron dispositivos telemáticos de control a agresores sexuales excarcelados tras la revisión de su pena por la ley del solo sí es sí, aunque no precisó el número concreto de los aparatos que están activos.



Rosell recordó que su departamento ofreció estos dispositivos en diciembre al servicio Cometa, que los gestiona, para su uso en casos de violencia sexual y, en concreto, ante las “sorpresivas reducciones de condena” o las “excarcelaciones inesperadas” por las revisiones que se están sucediendo. Estos aparatos se usan en exclusiva actualmente en casos de violencia de género, es decir, los que se producen en contexto de pareja o expareja.



El 17 de enero, la delegada del Gobierno aseguró que no habían recibido ninguna petición judicial de esta medida. Sin embargo, ayer explicó que sí se solicitaron y que todas las pedidas “ya han sido instaladas”.



Sobre la implantación de esta medida, Rosell aclaró que, salvo casos excepcionales, las condenas por delitos sexuales van acompañadas de medidas de alejamiento que deben durar entre uno y diez años más que la pena de prisión y que la pulsera telemática sería una medida de control para este período. Es decir, se trata de una herramienta de control para una pena ya impuesta y que se instala tras la solicitud por orden judicial.



Rosell señaló que el objetivo es que los agresores excarcelados tengan un “control telemático” durante ese período de alejamiento. Además, la delegada señaló que la medida “incide positivamente en la situación de seguridad” de la mujer.

Rufián confía en la modificación

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expresó ayer su deseo de que se pueda corregir la ley del solo sí es sí para evitar que siga habiendo revisiones a la baja de penas de agresores sexuales.

No obstante, defendió el contenido de la norma y denunció la “maquinaria” que se activó en su contra. Así, insistió en que la ley es “innegablemente necesaria” pero lamentó las advertencias sobre sus efectos de algunos grupos como el suyo en su tramitación parlamentaria.

Eso sí, destacó que es “la primera vez que se culpabiliza de una forma tan agresiva” a los autores de la ley “por la interpretación” que se ha hecho de la misma con posterioridad, concluyó.