Michelle Jiménez, Miss Universo España 2024, tras pasar por tres centros de menores

Michelle Jiménez, la joven ganadora del certamen Miss Universo España 2024, ha asegurado que los seis años que pasó en tres centros de menores, entre los 12 y los 18 años, la marcaron de forma "muy positiva" y le han permitido alcanzar su "sueño"; al tiempo que ha destacado que la ley española de protección a la infancia "ampara" a los niños y niñas tutelados.



"Tenemos una ley de protección del menor aquí en España que los ampara y vela por ellos. A mí me ha marcado de una forma muy positiva, ya que al final he podido realizar mis estudios a través de ellos, he podido conocer gente maravillosa, me he sentido muy querida", ha destacado Jiménez en una entrevista con Europa Press.



La joven Miss tomó la decisión de irse a un centro de menores cuando tenía 12 años porque el entorno en su casa no era bueno para su desarrollo. Hasta los 18 años estuvo hasta en tres centros de menores distintos.



"Soy la mujer que soy hoy porque estuve ahí. Seguramente, si hubiera tenido otro tipo de vida, no hubiera podido llegar a cumplir mi sueño", ha remarcado.



Antes de ganar el certamen, Jiménez ha trabajado como modelo y como camarera en cafeterías y restaurantes. Esto le permitió ahorrar y poder salir adelante tras cumplir los 18 años, un momento difícil, en general, para los menores tutelados, ya que al cumplir la mayoría de edad se enfrentan al reto de emanciparse sin contar con el apoyo familiar ni los recursos económicos para hacerlo.



"Va a depender mucho de la situación en particular del menor, lo que decía, yo, en mi caso, pues tuve esa oportunidad de poder trabajar y ser totalmente independiente", ha explicado.



En todo caso, Jiménez anima a las familias españolas a que se conviertan en familias de acogida para que los niños y niñas tutelados tengan la oportunidad de crecer en un hogar. "Siempre que sea conociendo al menor y con un proceso que no sea como de golpe, me parece bien, al final, tener una familia, tener un apoyo, me parece una cosa muy buena y muy necesaria para un menor", ha subrayado.



Por otro lado, sobre las críticas que ha recibido por su color de piel, Jiménez ha reconocido que, al principio, "en cierta forma" le "afectaron un poco" pero ha entendido que tiene que "pasar" de esos comentarios.



"He aprendido a lidiar con eso y a entender que al final hay mucha gente aburrida, hay mucha gente que no está haciendo nada y entonces, pues supongo que lo mejor que tienen para hacer es criticar a otra persona que realmente no está haciendo nada malo", ha precisado.



En este sentido, y ante el "riesgo" de las "redes sociales", Miss Universo España 2024 ha hecho un llamamiento a los jóvenes usuarios de las mismas para que no lancen mensajes de odio y ha animado a quienes los reciban, a ignorarlos.



"Muchas generaciones están creciendo ahora alrededor de las redes sociales y todo el riesgo que supone, es muy importante también darles a entender que no hagan ese tipo de comentarios y que si ellos los reciben, que no les hagan caso", ha señalado.



Jiménez, hija de padres migrantes, también ha insistido en el mensaje que ya lanzó durante la rueda de preguntas en el certamen de Miss Universo España, cuando defendió la diversidad y la integración de las personas migrantes.



"Mis padres y muchos amigos han venido aquí a buscar un futuro mejor y yo creo que eso siempre va a estar bien", ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que también hay que "respetar" el país de acogida, "sus costumbres" y "contribuir al país para que vaya mejor".



Jiménez, que nació y ha crecido en Barcelona, se presentó al concurso en Cataluña pero, al no ganarlo, le dieron la oportunidad de representar a las Islas Baleares en el certamen nacional.



La joven ha asegurado que se siente "súper emocionada" por haber ganado el concurso y que sus nueve hermanos pequeños han recibido la noticia con mucha alegría. "Están súper contentos y orgullosos", ha afirmado.



Sobre el concurso, Jiménez ha indicado que lo más difícil ha sido "lidiar con la autoexigencia" y "lo mejor, sin duda", sus "compañeras y toda la organización". Todo ello, le ha ayudado a convertirse en la nueva Miss Universo España, que era su "sueño" desde que era pequeña, para poder dedicarse al mundo de la belleza, la moda y la pasarela.



A partir de ahora, comenzará la preparación para el certamen internacional de Miss Universo, que se celebrará en noviembre en México. Así, durante los próximos meses, las aspirantes recibirán clases de pasarela y oratoria, entre otras.



"Me siento con muchísimas ganas para hacer mi preparación lo mejor posible y llegar a la internacional a tope y traerme esta corona", ha zanjado.