Meta activará su chat para competir con Twitter mañana a las 14:00 GMT

La salida de la nueva aplicación de mensajería instantánea con la que el gigante tecnológico Meta quiere desbancar a Twitter ha sido programada mañana a las 14:00 GMT, aunque, de momento, no estará disponible físicamente en los países de la Unión Europea ni virtualmente en los teléfonos Android, según la compañía y varios medios.



Ayer se conoció la intención de Meta, propietario de aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp, de lanzar la nueva red social que se llamará Threads (hilos) y que está vinculada con Instagram.



De hecho, al buscar en Instagram la nueva red Threads, aparece junto al nombre un icono que al ser seleccionado lleva a una página (www.threads.net) en la que aparece una cuenta atrás sobre el símbolo de la nueva aplicación representada como si fuera una galaxia espiral.



Asimismo, aparece un código QR para poder encargar con antelación la aplicación en la tienda de Apple.



Según algunos medios, el fundador de Meta Mark Zuckerberg ya habría escrito en la red -donde, al parecer se ha concedido acceso a algunas personas y empresas- su primer mensaje: “Vamos a hacerlo. Bienvenidos a Threads”.



Según el medio estadounidense Politico, Meta no pondrá, de momento, a disposición de los usuarios de la UE la nueva aplicación por temor a no cumplir con los controles sobre protección de datos que rigen en el viejo continente.



El confundador de Twitter, Jack Dorsey, y el propietario de la red social, Elon Musk, se han adelantado al lanzamiento y criticaron ayer que Threads recolectará todo tipo de datos de los usuarios.



Ambos sostuvieron que de acuerdo con las condiciones de privacidad de la nueva aplicación, que ya se pueden consultar en línea, Threads puede recopilar datos de identidad, salud y forma física, financieros, del historial de navegación, compras, localización, contactos e “información sensible” del usuario.



Según dijeron, en total, los datos pertenecen a unas catorce categorías y “pueden ser recolectados y vinculados a tu identidad”, aunque Twitter no se queda lejos, ya que toma datos de diez categorías, si bien no incluye los de salud, financieros, compras o información sensible.



El presidente de Meta lleva mucho tiempo planeando el lanzamiento de una red social de conversaciones en línea en tiempo real que hiciera la competencia a Twitter, una plataforma que, pese a los vaivenes y restricciones que ha sufrido desde su adquisición por parte del multimillonario Elon Musk, sigue pareciendo irreemplazable.



Recientemente Musk anunció la imposición de límites diarios en la cantidad de publicaciones que pueden leer los usuarios, lo que, de nuevo, provocó malestar entre los seguidores de la red social.



Desde que Musk compró Twitter el pasado año, impuso distintas fórmulas para rentabilizar la empresa -como cobrar por las cuentas verificadas- que han resultado un fiasco, por lo que se vio obligado a devolver el estatus de “verificado” a cuentas importantes (por ejemplo, de medios de comunicación o influentes con legiones de seguidores) sin que hayan pagado por ello.



También cambió el servicio de Twitter modificando el algoritmo que decide qué publicaciones son más visibles, eliminó las reglas de moderación de contenido que prohíben ciertos tipos de tuits y revisó el proceso de verificación que confirma las identidades de los usuarios.



En principio, la nueva aplicación Threads estará conectada con la plataforma Instagram, permitiendo a los usuarios de esa red social seguir a los mismos usuarios que siguen en la plataforma para compartir fotografías y videos, manteniendo el mismo nombre de usuario.