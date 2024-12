Mazón presentará la factura de su comida del día de la DANA al Tribunal de Cuentas y a Les Corts

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aseguró este viernes que presentará la factura de la comida de trabajo que mantuvo el 29 de octubre –el día de la DANA– al Tribunal de Cuentas junto con los gastos del partido y, si se considera necesario, también a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.



“No hay ninguna versión, siempre fue una comida del PP, nunca se dijo lo contrario. Yo no dejo de ser el president de la Generalitat ni del partido. Lo normal es que esa factura siga su curso con absoluta normalidad y transparencia ante el Tribunal de Cuentas, es razonable que se haga así, como se hace anualmente con los gastos del partido”, subrayó Mazón ante los periodistas en Castellón.



El president enmarcó la comida que asegura que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana “en el marco de la ronda de conversaciones previa” a la propuesta de consejeros para la dirección de la radiotelevisión autonómica A Punt.



Sobre el motivo por el cual se ha tardado dos meses en informar de los detalles de aquella comida, Mazón insistió en que “nunca se negó la comida, cuando ha llegado el momento de una pregunta parlamentaria se ha respondido siguiendo los cauces y la transparencia normal”.



Interrogado sobre con quién habló durante aquellas horas previas a la tragedia, el president agradeció la pregunta para contestar: “Ha habido mucho bulo. No estuve incomunicado, hablé con el presidente de la Diputación, con la consellera de Emergencias, con algunos alcaldes, con compañeros de Presidencia, con responsables de Infraestructuras...”.

Preguntado por el motivo por el que no muestra de forma voluntaria esa factura de la comida, Mazón respondió: “Porque no hay nada que ocultar, porque ya se ha confirmado, porque todo sigue su curso, y la transparencia está marcada en la normativa y no hay ningún cambio de versión”.

“Estaba todo el mundo donde tenía que estar, cumpliendo con su obligación, y yo estaba informado, como cualquier otro presidente de comunidad”, concluyó el mandatario.

Medidas de protección

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevará un acuerdo al Consejo de Ministros para evitar que las personas extranjeras afectadas por la DANA caigan en una situación de irregularidad, según adelantó este viernes el diario ‘El País’.

El objetivo, según explicaron fuentes ministeriales, es “no agravar la situación de vulnerabilidad originada por la catástrofe y evitar que las personas extranjeras residentes en las zonas afectadas puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida”.