Mazón defiende que “solo el PP” plantea “lo necesario” tras la DANA

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, defendió que “solo su formación política está poniendo encima de la mesa de manera expresa y de manera urgente lo que se necesita” tras la DANA y pidió exenciones de impuestos para los afectados de la catástrofe del pasado 29 de octubre para “que no se prolongue la inmoralidad”.



De esta manera se manifestó el presidente de la comunidad a través de un vídeo remitido a los medios de comunicación, en el encuentro con el líder del Partido Popular (PP) nacional, Alberto Núñez Feijóo, y dirigentes del PP reunidos este fin de semana en el Principado de Asturias.

El momento de los diputados



El líder del Consell valenciano (el gobierno de la comunidad) sostuvo que “es el momento de los diputados de la Comunidad Valenciana y de ver lo que van a hacer los diputados de Compromís, los del Partido Socialista y el resto de diputados, que en la Comunidad Valenciana se están negando a la exención de impuestos, a que los afectados por la DANA no paguen impuestos, no paguen el IBI, porque no tienen por qué pagarlo a lo largo del año 2025; no paguen el IVA, para poder acceder a las ayudas del coche, las ayudas especiales a los autónomos y las exenciones fiscales”, desgranó.



“Esto es lo que necesitan, y solamente el Partido Popular lo está planteando. La Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular, y el Partido Popular de toda España”, aseveró Mazón.



En este contexto, el presidente valenciano sostuvo que quiere ver qué van a hacer los diputados de Compromís y del PSOE “para que no se prolongue la inmoralidad de que los afectados por la DANA tengan que pagar impuestos, o tengan que tributar en la renta, o tengan que pagar el IVA”.



“No puede ocurrir ni una sola vez más. Solo el Partido Popular está poniendo encima de la mesa de manera expresa y de manera urgente lo que se necesita en estos momentos”, zanjó.