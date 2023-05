Mayo registra, hasta ahora, cuatro asesinatos de naturaleza machista

El Ministerio de Igualdad confirmó ayer el carácter machista el asesinato de una mujer a manos de su pareja en Orio (Guipuzkoa), lo que eleva a 18 el número de víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año y a 1.202 desde que comenzaron los registros, en 2003.



Así, cuatro mujeres fueron asesinadas en lo que va de mes de mayo y, de confirmarse la naturaleza machista del crimen de Torremolinos, el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año ascendería a 19; a 1.203 desde que en 2003.

Listado de horror



El mes comenzó con el asesinato en Manresa (Barcelona) de una mujer de 31 años, embarazada, a manos de su pareja. El caso no se confirmó hasta este martes porque en un primer momento los Mossos d’Esquadra no lo trataron como una muerte violenta. La investigación posterior y la autopsia confirmaron los hechos. La víctima no tenía hijos menores ni existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.



El 11 de mayo falleció en Madrid María, de 40 años, que fue acuchillada en su domicilio de Móstoles por su pareja en presencia de su hijo, de trece años, que dio a voz de alarma. La mujer ingresó en estado crítico en el hospital y murió días después. El presunto agresor, de 52 años, no tenía antecedentes ni denuncias previas.



Este martes, en la localidad guipuzcoana de Orio, Lourdes de 50 años fue asesinada presuntamente por su expareja, que utilizó una escopeta manipulada de su propiedad para dispararle a bocajarro y después se suicidó. La víctima tenía dos hijos, uno de ellos menor de edad. No constaban denuncias previas contra el presunto autor del crimen por parte de la mujer asesinada, que tenía una hija menor y un hijo mayor de edad.

Los menores huérfanos por violencia de género ascienden a 18 en lo que va de año y a 395 desde 2013. Mientras, ayer la Policía Nacional investigaba las circunstancias de la muerte de una mujer de 28 años cuyo cadáver fue localizado en una vivienda de la localidad malagueña de Torremolinos.

Además del crimen pendiente de confirmación, la Delegación del Gobierno mantiene en investigación otros dos posibles asesinatos machistas en 2023.



El teléfono 016 atiende a todas las víctimas las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp en el número 600000016, y los menores pueden dirigirse a la Fundación ANAR en el 900 20 20 10.



En emergencias, se puede llamar al 112, la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062), o recurrir a la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.