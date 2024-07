Marlaska responde a Nacho Cano: "La Policía Nacional no persigue personas, investiga hechos"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasla, ha negado las acusaciones vertidas por el cantante Nacho Cano a la Policía Nacional tras su detención por la presunta contratación de inmigrantes mexicanos para su nuevo espectáculo musical. Cano tildó el arresto de "operación policial orquestada" y el titular de Interior le ha respondido este miércoles en Ceuta garantizando que "la Policía Nacional no persigue personas", sino que se limita a "investigar hechos".



Durante una rueda de prensa con motivo de su visita a la ciudad autónoma, Marlaska ha mostrado su "más absoluta crítica y oposición a manifestaciones de este tipo" porque suponen "poner en tela de juicio a una institución de 74.000 hombres y mujeres, que lo único que hace es trabajar conforme al ordenamiento jurídico y garantizar la libertad y seguridad de todos nosotros. Y, evidentemente, luchar contra cualquier hecho o conducta que sea ilegal".



El ministro ha aclarado que respeta "el principio de presunción de inocencia" pero ha defendido ante todo la labor del Cuerpo señalado por Cano, que ha calificado como "una de las instituciones más valoradas" de España. "Y no es más valorada por cualquier cuestión, sino por un trabajo absolutamente decidido, profesional, de garantizar la libertad y la seguridad del conjunto de los ciudadanos y de perseguir el delito allí donde se comete", ha añadido.



Marlaska ha remarcado que la Policía "no persigue personas", sino que "investiga, instruye y pone a disposición judicial". "Evidentemente, son personas, pero son hechos. Lo que se investigan son los hechos. No se investigan personas por ninguna circunstancia personal, razonablemente", ha subrayado.



Nacho Cano fue detenido en la tarde de ayer por un presunto delito relacionado con la contratación de inmigrantes que se encuentran en España de forma irregular para su espectáculo ‘Malinche’. En las primeras declaraciones ofrecidas por el artista, tildó el suceso de "persecución política".



"Se están sacando las cosas de contexto para ir a por mí por la única razón es que apoyo a Ayuso: como ya han ido a por su novio, a por su hermano o a por su padre, el que les queda soy yo", explicó en una rueda de prensa en el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid.



El músico narró que salió de la comisaría tras diez minutos. "Me han tomado la huella y ya está", contó. "En una democracia de verdad, el juez decidirá si soy criminal o no, no la policía, que viene dirigida", apuntó, para también afirmar que la Policía "va" a por él.