Marilar Aleixandre recibe el Premio Nacional de Narrativa 2022 por ‘As malas mulleres’

Marilar Aleixandre (Madrid, 1947), narradora, poeta y traductora que usa el gallego como lengua literaria, fue galardonada ayer con el Premio Nacional de Narrativa 2022, por su obra ‘As malas mulleres’, una crónica sobre la situación carcelaria de las mujeres en el siglo XIX.



El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros y reconoció, según el fallo del jurado, “su original estructura híbrida que la convierte en una singular novela histórica sobre la situación carcelaria de las mujeres en el siglo XIX, con un admirable dominio del diálogo y del lenguaje”.

Valoración del jurado



Además, el jurado señaló que “la obra recupera la memoria de una forma brillante en diálogo con la tradición literaria. Un coro de voces femeninas de diversas clases sociales introduce elementos de la poesía popular y la cultura oral”.



La autora “pone el acento en las desigualdades y a la vez ofrece una mirada esperanzadora: la capacidad de resiliencia y emancipación del ser humano, destacando la importancia de la sororidad y del compromiso con los demás”, indicó el jurado.

La trayectoria de Aleixandre



Marilar Aleixandre obtuvo la cátedra del Instituto de Ciencias Naturales en 1973 y se marchó a Galicia donde fue profesora de Biología tanto de enseñanza secundaria como en la Universidad de Santiago de Compostela. Su vida profesional se desarrolló en torno a la escritura y la enseñanza, impartiendo la asignatura de Didáctica de las Ciencias en la Universidad de Santiago.



Colabora habitualmente en revistas literarias y en las páginas literarias de ‘La Voz de Galicia’ y ‘El Correo Gallego’.



Sus primeros pasos en el mundo de la literatura se desarrollaron en la narrativa infantil, donde fue finalista en 1986 y 1987 del premio Merlín. En el ámbito de la escritura para adultos destacan títulos como las novelas ‘Teoría do caos’ (Premio Xerais de Novela 2001) o ‘As malas mulleres’ (con la que también ganó el Premio Blanco Amor de Novela 2020) y el poemario ‘Mudanzas’, que logró el Premio de Poesía Caixanova 2006. En 2017 ingresó en la Real Academia Galega (RAG).

La lengua importa



Aleixandre defendió la apuesta por el lenguaje inclusivo, a pesar de “la resistencia de alguna gente a admitir que las lenguas cambian”. “Es lógico que las mujeres nos queramos ver representadas en las lenguas. Antes no había mujeres catedráticas porque simplemente no existía ese término”, afirmó.



Aleixandre insistió en que el lenguaje debe ser más inclusivo porque “no es suficiente con que se cambien algunas terminaciones” y defendió que, especialmente en la escritura literaria, se debe procurar que todo el mundo se vea identificado. “La lengua importa y es positivo que el lenguaje sea inclusivo”, reiteró.



“Esto es una evolución muy difícil de parar porque ahora hay una mayor conciencia social de que las mujeres y los hombres somos iguales”, señaló, aunque puntualizó que “puede haber marcha atrás” y recordó lo sucedido con las mujeres en Irán.

“Alguien lo soñó”



La escritora admitió que una de las principales figuras de la RAG es Emilia Pardo Bazán, a quien agradeció que fuese la encargada de “abrir camino” en este tipo de instituciones.



“Pienso que ha habido mucho esfuerzo y muchas batallas por parte de muchas mujeres para alcanzar la igualdad. Si hoy en día estamos donde estamos es porque alguien lo soñó”, reconoció. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, fue el encargado de comunicarle la noticia del Premio Nacional de Narrativa, tal y como desveló Marilar Aleixandre, que comentó que al coger el teléfono los nervios se apoderaron de ella.

“Cuando me han dicho que me llamaban del Ministerio, me he puesto muy nerviosa porque sabía que esta semana se decidía el Premio. No me lo esperaba porque había otras muchas novelas que la podían haber ganado y sé como son estos procedimientos en los que el azar es muy grande”, sentenció.