Lola Herrera: "En mi época ya había empresarios teatrales que acosaban a las mujeres"

La veterana actriz Lola Herrera, invitada de honor de las fiestas de Santa Eulàlia en Barcelona, ha explicado que en su época ya había empresarios que acosaban a las actrices y a las mujeres del teatro y ha reivindicado la importancia de que las mujeres alcen la voz y se nieguen a soportar ningún tipo de vejaciones o discriminación.



Con motivo del reconocimiento que ha recibido de su amigo, el presentador Jorge Javier Vázquez, y que otorgaba el Gremio de Restauración de Barcelona, Herrera ha mostrado su satisfacción por el hecho de que las mujeres reivindiquen sus derechos.



"No solo que no nos acosen, que en el teatro, también pasa, como en todo los ámbitos, sino tener los derechos que deberíamos disfrutar de forma natural y en cambio tenemos que estar todo el rato batallando por ellos", ha recalcado.



Aunque ha preferido no dar nombres, Herrera ha apuntado que "había uno que acosaba y todo el mundo lo sabía", aunque a ella "él" no la "tocó".



En su discurso de agradecimiento, en la sala La Paloma, frente a autoridades como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o el conseller de Empresa, Roger Torrent, así como diputados, empresarios y personas del mundo del espectáculo, Herrera ha hecho repaso de su vida sobre los escenarios de Barcelona pero también ha defendido los derechos de las mujeres frente a los discursos de extrema derecha.



"Con la democracia, las mujeres hemos ido consiguiendo con mucha lucha derechos que nadie nos ha regalado. Yo sé lo que es tener que pedir la autorización a un marido para casi todo. No podemos distraernos si no queremos perder esos derechos, pues siempre hay un lobo disfrazado con malas intenciones que quiere robarnos lo que atesoramos", ha afirmado.



Herrera (Valladolid, 1935) ha señalado que como mujer de su generación es consciente de que muchas mujeres "se han dejado la vida para defender a todas".



En ese sentido, ha querido enviar el mensaje a las mujeres más jóvenes de que deben ser conscientes de cómo era la situación que había antes en España porque "solo si se sabe lo que uno puede perder le podemos dar valor y cuidarlo".



La actriz, que sigue en activo con sus 88 años, ha dicho que "no piensa" en cuándo parará.

"La vida será la que me parará", ha apuntado la vallisoletana, quien ha añadido que no quiere "hacer despedidas" ni ponerse "fechas".



Herrera se autodefine como "mujer de teatro" y dice que es el arte escénico el que la "nutre" y la hace "feliz".

Aunque debutó en el año 1953 con la película 'El pórtico de la gloria', pronto se convirtió en un rostro querido por la televisión y, especialmente, por su público del teatro.



Su papel más importante es el de la viuda Carmen Sotillo en 'Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, que interpretó por primera vez en 1979 y ha encarnado en innumerables ocasiones durante las décadas siguientes.



En el transcurso de su larga carrera, ha sido galardonada con todo tipo de premios, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en el Trabajo o el Premio Max de las artes escénicas, entre otros.