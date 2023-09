Llegan a 47 las víctimas de violencia de género en 2023, dos menos que en todo 2022

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 47 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año tras confirmar tres nuevos casos, lo que supone dos víctimas menos que las asesinadas por este motivo en todo el año 2022, cuando 49 mujeres murieron por violencia machista.



Así lo ha confirmado este lunes 18 de septiembre la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en rueda de prensa. "No son buenos datos", ha lamentado.



En concreto, Rosell ha señalado que, según la información oficial recabada por las delegaciones y subdelegaciones, se pueden confirmar tres asesinatos: una mujer de Alicante de 80 años, sin hijos menores de edad y sin denuncias previas contra el agresor; una mujer de 51 años en Castellón, también sin hijos menores y sin denuncias previas contra el agresor; y una tercera mujer de 35 años en Murcia con una hija menor de edad que sí había presentado denuncia contra el agresor.



"Esta violencia nos golpea triplemente. Con ellas serían 47 mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas en este año 2023, 1.231 desde que se llevan los cómputos oficiales en 2003", ha subrayado.



Hasta el momento, siete mujeres han sido asesinadas por violencia de género durante el mes de septiembre, las mismas que murieron por esta lacra durante el mes de agosto. Por ello, Rosell ha avanzado que convocarán el Comité de Crisis.



Con estas nuevas cifras, al haber una menor huérfana en Murcia, aumentan a 46 los menores huérfanos por violencia de género en 2023 y 423 desde que se llevan cómputos oficiales en 2013.



Aunque ha reconocido que "se han incrementado los asesinatos" en 2023, la delegada del Gobierno contra la Violencia de género ha matizado que las cifras no se acercan "a los peores años de asesinatos". "Tenemos que analizar las causas, para eso estamos convocando también los Comités de Crisis. Es difícil cuando hay voces desde parlamentos y gobiernos que incentivan la poca confianza en el sistema y la inseguridad de la víctima", ha justificado.



En este sentido, ha cargado contra los discursos "muy peligrosos" contra las mujeres y "a favor de la violencia de género, como son los discursos negacionistas". Así, ha advertido de que a las mujeres "es difícil transmitirles tranquilidad si hay otro sector de la sociedad que dice que la violencia de género no existe".

"Están en las instituciones. No hay mayor cómplice de la violencia que el silencio. Afortunadamente es un sector minoritario pero que también está en las instituciones públicas, que dice que la violencia de género no existe", ha afirmado Rosell.



En referencia a la mujer asesinada en Murcia, ha explicado que había una orden de alejamiento desde el año 2019 y que la víctima había presentado tres denuncias, por lo que tienen que analizar en el Comité de Crisis "cuáles han sido las costuras del sistema por las que, en este caso, se ha fallado en la protección de una mujer que sí había denunciado". "El Poder Judicial sí había dictado la orden de alejamiento y habría que haberla protegido. Hay que ser prudentes porque no sabemos los términos de ese alejamiento", ha precisado.



En la rueda de prensa, Rosell ha presentado el balance de los feminicidios fuera de la pareja o expareja durante el primer semestre del año. Así, ha lamentado que entre enero y junio de 2023 han sido asesinadas trece mujeres por ser mujer fuera del ámbito de la pareja o expareja.



De esos trece feminicidios, ocho han sido feminicidios familiares (61,5% de los casos), tres han sido feminicidios sexuales (23,1%) y dos han sido feminicidios sociales (15,4%).



En comparación con el primer semestre del año pasado, los feminicidios registrados fuera de la pareja o expareja han disminuido un 40,9%, ya que en 2022 se registraron 22 feminicidios en el mismo periodo.



En cuanto a la relación de las víctimas con el asesino, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha recalcado que el 100% de los agresores eran conocidos de la víctima: el 61,5% eran familiares; el 7,6% eran vecinos o compañeros; y en el 30,7% tenían otro tipo de relación. Por edad, el 61,5% de las mujeres asesinadas eran mayores de 51 años.



Además, Rosell ha destacado que también hay un niño asesinado por violencia contra su madre, asesinado junto con su madre por su tío en Granada el pasado mes de mayo.



Durante el verano, las consultas al servicio 016 han superado las 10.000 al mes. Precisamente, en agosto el servicio 016 registró 11.668 consultas pertinentes, de las que el 85,4% fueron por violencia de género en pareja o expareja, seguido por violencia familiar en un 5% y violencia física y psíquica con un 3,6%.