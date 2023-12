'Last Christmas' de Wham! llega al puesto número uno en Navidad por primera vez en 39 años

La conocida canción de tema navideño ‘Last Christmas’ del dúo británico Wham! se ha situado en el puesto número uno en la semana de Navidad en la lista oficial de éxitos del Reino Unido 39 años después de su lanzamiento en 1984.



El clásico festivo se impuso a ‘You’re Christmas To me’ de Sam Ryder, en segundo lugar, y a ‘All I Want For Christmas Is You’ de Maria Carey, según anunció este viernes The Official Charts Company, la entidad que compila los datos del sector.



Les siguieron ‘Stick Season’ de Noah Kahan, ‘Merry Christmas’ de Ed Sheeran & Elton John y ‘Fairytale of New York’ de The Pogues y Kirsty MacColl, tras la muerte el 30 de noviembre del vocalista del grupo anglo-irlandés, Shane MacGowan.



Pese a su popularidad, es la primera vez que la canción compuesta por el fallecido George Michael e interpretada con su amigo Andrew Ridgeley llega al número uno en la semana de Navidad -aunque ya ocupó la primera posición en enero de 2021-.



Según The Official Charts Company, esto se debe a que en el año de su lanzamiento fue desplazada por ‘Do They Know It’s Christmas’ de Band Aid, que recaudaba fondos contra la hambruna en Etiopía.



Tras conocer el logro anunciado hoy, Ridgeley dijo que “es maravilloso” haberlo conseguido.



El músico afirmó que Michael, que murió el día de Navidad de 2016, siempre había querido que el tema coronara la lista navideña.



“Él sentía que cualquier gran compositor debería poder escribir un éxito navideño. Desafortunadamente es demasiado tarde para George, pero estaría absolutamente encantado”, declaró.



El álbum número uno esta Navidad es ‘Hackney Diamonds’, el último trabajo de los Rolling Stones.