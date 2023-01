Irene Montero afirma que protegerá “el corazón” de la ley del solo sí es sí ante la ofensiva popular

La ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó ayer en un acto de Podemos que protegerá “el corazón” de la ley del solo sí es sí ante la “indecente” ofensiva del PP y de la derecha política, judicial y mediática, que busca “retroceder” y que el consentimiento deje de estar en el centro del Código Penal en los casos de violación.



“El PP ha ofrecido sus votos para volver al modelo anterior, a la distinción entre agresión y abuso. Vamos a proteger el corazón de la ley, lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y a los avances feministas frente a los que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance en materia de lucha contra las violencias machistas en los últimos 20 años”, dijo. Para Montero, esta ofensiva de la derecha no es solo contra la ley, sino también contra el Gobierno de coalición, resaltando que están siendo “muchas” las presiones de los “sectores reaccionarios” para que esta situación se salde con acabar con el consentimiento como el centro del Código Penal.

Vuelta al modelo anterior



“Quieren –agregó– que el resultado de esta alarma generada producto de las decisiones judiciales que están rebajando las penas termine en una vuelta al modelo anterior y que las mujeres tengamos que volver a demostrar que nos hemos resistido”.



Montero recordó que esta ley surge porque miles de mujeres en España se rebelaron contra sentencias judiciales “injustas” como la de ‘La manada’. “El resultado –continuó– de una movilización de miles de mujeres explicando que si no consentimos una relación sexual hay una agresión, que se está vulnerando nuestra libertad sexual”. Aquí, la ministra hizo hincapié en que la pregunta a las supuestas víctimas no debe ser si se “resistió”, sino si “consintió. Y si no consentiste es agresión”.



Asimismo, la ministra incidió en que el Gobierno hizo “todo lo necesario” para una correcta aplicación de la normativa y que “todos” los organismos internacionales están felicitando a España por la norma.

El PP se ofrece a cambiar la ley

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, aseguró que su partido ofrece al PSOE sus diputados “sin condiciones” para “cambiar ya” la ley del solo sí es sí y subrayó que “quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad”.

Sémper se refirió a la polémica surgida con las rebajas de penas fruto de la ley y la posibilidad de que el Gobierno se abra a modificarla.

En este sentido, afirmó que las “dudas” que pudiera tener el Ejecutivo sobre cambiar la ley responden a “intereses de partido y de gobierno” y no a la necesidad de modificar la normativa.