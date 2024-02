El Instituto de Juventud alerta de que el 20% de las personas sin hogar es menor de 29 años

El Instituto de Juventud alerta de que dos de cada diez personas sin hogar en España que recurren a servicios asistenciales son menores de 29 años, por lo que aumentó de 4.000 a 6.000 el número de jóvenes sin hogar en los últimos doce años.



El Instituto de Juventud ofreció estos datos ayer en la presentación de la revista ‘Estudios de Juventud 127’ en el que participaron las asociaciones Hogar Sí , Provivienda y Solidarios.



Según la encuesta del INE de 2022, el 84% de jóvenes menores de 36 sin hogar son extranjeros y, aunque la mayoría son hombres, un 20% son mujeres.



Sobre las causas del aumento los jóvenes sin hogar, según Hogar Sí el 57% se queda en la calle porque viene de otro país sin recursos suficientes y el 11% procede de centros de menores y al cumplir la mayoría de edad tiene que abandonarlo.

Además, el 18% se queda sin hogar tras sufrir violencia, el 9% perdió su trabajo y el 7% fue desahuciado de su casa, por lo que, según Hogar sí, existe no ya “un problema de encontrar vivienda, sino de mantenerse en ella”. Provivienda hace hincapié en las dificultades de los jóvenes para acceder a un hogar, pues destinan más del 40% de su salario a pagarlo y, según el Consejo de Juventud de España, solo un 16% de puede emanciparse.



La asociación añade que las políticas de vivienda no están adaptadas a la realidad que viven los jóvenes, ya que iniciativas como el bono alquiler joven exige tener una fuente regular de ingresos, por lo que no llega a los más vulnerables, que no están dados de alta en la Seguridad Social.



Además, como las ayudas se tramitan por el orden de llegada de las solicitudes y no se valora la diferencia de ingresos, pueden quedar fuera jóvenes con muy bajos ingresos.



Hogar sí asegura que vivir en la calle genera patologías físicas y mentales, pues, según la encuesta del INE de 2022, un 7% de las personas en situación de sinhogarismo entre 18 y 29 años tiene algún trastorno mental.