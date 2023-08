El incendio de Tenerife afecta a 2.600 hectáreas y obliga a confinar a La Esperanza

El incendio forestal que comenzó en la noche del 15 de agosto en el monte de Arafo, en la isla de Tenerife, afecta a más de 2.600 hectáreas de varios municipios --Arafo, Candelaria, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Oratova y El Rosario-- en un perímetro que alcanza los 32 kilómetros y que ha provocado la evacuación, así como el confinamiento de más de 7.600 personas en las últimas 34 horas.



Estas son las cifras que se han dado a conocer en la rueda de prensa de este jueves sobre la evolución del fuego, que según el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es "probablemente" uno de los "más grave" en los últimos 40 años.



Clavijo ha admitido que el trabajo que se está realizando es con "mucha dificultad pero efectivo", ya que otra de las características que ha citado de este fuego es que está generando unas circunstancias climatológicas "propias", lo que conlleva a que las previsiones que se adoptan para actuar "no sean acertadas".



Por ello afirmó que el trabajo de extinción en el día de este jueves "va a ser fundamental" porque a partir del sábado se prevé que la meteorología se complique ante una subida de temperaturas.



En relación con ello, la meteoróloga Vicky Palma ha reconocido que este incendio "nunca" se había visto hasta ahora, ya que llevan "34 horas de convección --propagación de calor u otra magnitud física en un medio fluido por diferencias de densidad--", llegando las llamas a alcanzar en algunos momentos los "seis kilómetros de altitud", provocando esto el salto de pavesas --partes que quema el fuego a su paso y que salta con fuego para acabar convirtiéndose en ceniza--.



Así, matizó, que las condiciones meteorológicas actuales son "parecidas" a las de ayer, por lo que se pueden seguir "generando problemas como en las últimas horas", ya que se está dando una situación que "no se había visto en el archipiélago en los últimos años".



En relación con el incendio, apuntó que las nubes que este jueves se ven en La Laguna o Santa Cruz de Tenerife es del humo del fuego porque con el viento general la columna "solo se inclina hacia la zona este cuando es muy alta".



Por su parte, el responsable técnico del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha comenzado su intervención admitiendo que la noche ha sido "muy complicado" porque "ninguna" de las actuaciones planificadas en los modelos principales han salido adelante.



De todos modos, ha querido exponer como parte positiva que la zona sureste del fuego, hacia los caseríos por encima de Arafo y Candelaria, "no han evolucionado", por lo que "no" ha habido afección a estos caseríos; mientras que en la zona de la dorsal hasta Las Lagunetas "no" ha habido propagaciones y entre Las Lagunetas el trabajo ha sido de protección.



Sin embargo, ha lamentado que se iba a intentar cerrar con quema controlada una vez que el fuego había superado el valle de Igueste pero "no" se pudo porque hubo saltos de paveseo, enfocándose el incendio hacia Barranco Hondo, en El Rosario, llegando alrededor de las 06.00 horas al tendido de Las Raíces, por lo que se ha priorizado el evitar que el incendio pudiera llegar al municipio de El Rosario.



En cuanto a la zona oeste, incide, en que por "inaccesibilidad no se pudo actuar", afirmando que es una parte por donde "avanza" el fuego, aunque "no" tiene combustible, y el objetivo aquí "es encerrarlo donde está".



De todas formas, subrayó que el incendio está generando "bastante paveseo, saltando las zonas alineadas", por lo que esa capacidad de paveseo, que "no estaba prevista", lo que hace "es elevar todo el material que desprende el incendio, con partículas ardiendo y lo coloca en una distancia por detrás de los trabajadores".



Pedro Martín señaló que lo que está ocurriendo en la zona de La Esperanza, del municipio de El Rosario, es un paveseo que lanza partículas ardiendo, "por eso se ha decidido el confinamiento" en el casco urbano.

El objetivo de este confinamiento, explicó, es que se van a desarrollar trabajos en los que los efectivos y medios necesitan "viabilidad completa" para moverse y que la labor sea "eficaz".



Justifica así este confinamiento que espera "sea temporal" pero incide en que el fin es que el trabajo permita "apagar con la mayor celeridad posible los puntos" que se puedan prender ante el lanzamiento de pavesas.



El incendio forestal ha provocado ya que más de 7.600 personas estén evacuadas o confinadas, después de que se haya optado por el confinamiento del casco urbano de La Esperanza por seguridad a primera hora de este jueves --incluido el centro penitenciario y el centro de migrantes en la zona--.



También se ha optado por evacuar la parte alta del barranco Hondo, Las Rosas, Los Apaches-Camino La Huerta, que se suman a la del barrio de Las Barreras, la calle Vista La Huerta, calle Preventorio hasta Escuela Hogar (TF-274), así como el camino Los Panascos Bajos hasta calle Juan Antonio Díaz, además de la calle Doctor Caldera hasta la Carretera General TF-24, todo ello en el municipio de El Rosario

En cuanto al municipio de La Orotava, las últimas evacuaciones afectan La Resbala y Pinolere, después de que se produjera el desalojo desde la bajada del bebedero Restaurante Teide hasta La Florida.



Para las personas desalojadas en El Rosario se ha habilitado como albergue el pabellón municipal de El Chorrillo-San Isidro y para los afectados de La Orotava se ha fijado como punto de encuentro y albergue el pabellón municipal Quiquirá. Ambos centros tienen capacidad para alojar mascotas.



Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló que se ha procedido al incremento de medios, tanto aéreos como de tierra, con el objetivo de hacer cortafuegos para que no avance hacia La Orotava.



Así se ha solicitado un refuerzo de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegará en la tarde de este jueves a la isla.



En concreto, y según ha informado el Ministerio de Defensa, 92 militares de la UME saldrán desde su base en Morón (Sevilla), a las 13.30 horas a bordo de un A400M del Ejército del Aire, con destino Tenerife para reforzar al equipo que está desplegado en la isla. Con ellos ascienden a 202 los militares del BIEM II que van a estar desplegados en la extinción de este incendio.



Por su parte, la jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montse Román, ha indicado que hay 17 medios aéreos activos --uno de coordinación-- para luchar contra el fuego, entre ellos tres hidroaviones que están operando.



Asimismo actúan 350 efectivos entre intervención, seguridad y logística, de los que 250 podrán estar trabajando por tierra a partir de la tarde de este jueves gracias al refuerzo de la UME.