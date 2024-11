El Gobierno valenciano descarta dimisiones por la DANA

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha descartado dimisiones en este momento en el Gobierno valenciano por la gestión de la DANA y ha defendido, ante las críticas, que el Ejecutivo autonómico liderado por Carlos Mazón está ahora centrado y "volcado" en la "recuperación" y en dar respuesta a los municipios y personas afectadas dada "la magnitud de la catástrofe".



"Ante ese daño provocado, nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas", ha recalcado, en rueda de prensa este domingo para informar de las actuaciones realizadas en las zonas afectadas por la DANA.



En esta línea, Camarero ha garantizado que el Consell, "como ha hecho desde el primer día", va a estar "al lado de las víctimas", por lo que ha descartado a día de hoy dimisiones en el seno del Ejecutivo liderado por Carlos Mazón. "No es una opción, en este momento, ninguna dimisión", ha afirmado.



Así, ha argumentado que ahora el Gobierno valenciano no puede plantearse nada más que "seguir trabajando en la recuperación y restitución del daño provocado" en mitad de "la mayor crisis de la historia que ha vivido este país en los últimos años". "No podemos plantearnos otra cosa que trabajar sin descanso (...), no podemos perder un minuto en más que seguir trabajando por ayudar a restituir la vida a estas personas", ha insistido.



Por otro lado, preguntada por la manifestación que este sábado recurrió las calles del centro de València para exigir la "dimisión inmediata" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y su Consell por "no haber sabido gestionar" la catástrofe, Camarero ha manifestado comprender "el dolor, el sufrimiento, la frustración y la impotencia" de las personas afectadas que se manifestaron "pacíficamente".



"Hay que respetar, no puede ser de otra manera, a las personas que ayer por la tarde salieron a la calle a mostrar ese dolor", ha expresado. En este punto, ha trasladado a los manifestantes que ese dolor y frustración desde del Consell "lo hacemos nuestro": "Desde el primer momento sabemos de la magnitud y del dolor y sufrimiento que están pasando los vecinos afectados".



No obstante, ha lamentado que este dolor "se politice", como a su juicio ocurrió por parte de determinados manifestantes en la protesta de este sábado, algo que ha afirmado que al Consell "le duele". Además, ha mostrado su repulsa a los "grupos violentos" que, al finalizar la manifestación, "legítima y pacífica", provocaron "disturbios y actos vandálicos, como hemos podido ver", que, según Camarero, "distorsionan el objeto y el mensaje" de la protesta.



También ha transmitido "toda la solidaridad" del Gobierno valenciano a los 31 agentes de Policía que resultaron heridos en la protesta y ha deseado que se recuperen "lo antes posible", al tiempo que les ha alentado a "seguir haciendo su trabajo".