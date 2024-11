La Generalitat Valenciana empieza a pagar las ayudas de vivienda a los afectados por la DANA

La Generalitat Valenciana empieza a pagar este jueves las ayudas directas de 6.000 euros para personas cuyas viviendas se han visto afectadas por la DANA, según ha anunciado la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.



En una rueda de prensa este jueves por la tarde, la vicepresidenta del Consell ha hecho un balance de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat desde que el pasado martes 29 de octubre las inundaciones asolaran la provincia de Valencia.



Camarero ha destacado que la Generalitat ha puesto en marcha ayudas por más de 200 millones de euros, “que serán ampliables si es necesario para ayudar a los vecinos afectados”, por las que se aportan 6.000 euros por vivienda dañada.



Actualmente, ha precisado que se han presentado 4.920 en este caso solicitudes de ayudas directas para bienes y enseres, y ha resaltado que este jueves “se están empezando a pagar estas ayudas”.



Para ayudar a la tramitación de ayudas, ha apuntado que han habilitado puntos de atención en distintos municipios afectados, para la atención y tramitación de las ayudas de la Generalitat, así como la atención de las ayudas del Estado y el Consorcio de Seguros. El objetivo es evitar los desplazamientos y porque “muchos de los vecinos han perdido su documentación y cualquier forma de gestionar, no tienen internet, no tienen ordenadores, no tienen posibilidad de gestionar estas ayudas”.



En términos de vivienda, Camarero ha detallado que tienen un centenar un centenar de solicitudes de realojo. “Llegaron las primeras comunicaciones el lunes a través de los ayuntamientos y se están iniciando todas estas solicitudes”, ha explicado, al tiempo que ha añadido que deben solicitarse a través de los Servicios Sociales de los consistorios, quienes la trasladan a la Generalitat.



Para realojar a estas personas, ha señalado que el parque público de la Generalitat ha puesto a disposición para el realojo temporal de los afectados 214 viviendas con “una disponibilidad prácticamente inmediata”. De estas, 184 se ubican en un edificio en la pedanía de La Torre, que “está prácticamente a disposición” y están amueblándolo y con los últimos permisos, por lo que espera que “en unos días puedan trasladarse” los damnificados.



Además, ha añadido que tienen 30 viviendas que están “adaptando y adecuando” en distintos municipios para poner a disposición de las personas afectadas, así como otras 75 viviendas adicionales “con una disponibilidad a medio plazo”, en las que han iniciado obras de adecuación “por si fuese necesario realojar a personas cuyas viviendas están siendo analizadas”.



En este sentido, ha precisado que están desplazando a arquitectos a través del Instituto Valenciano de Edificación (IVE) para evaluar los daños en domicilios y decidir si los vecinos pueden volver a sus viviendas o deben ser realojados “de forma temporal”. Camarero ha precisado que hay 94 municipios dentro de este protocolo y, de ellos, hay 29 que han informado que requieren esa ayuda.



RECLAMA VIVIENDAS DE LA SAREB



La vicepresidenta ha reiterado la petición a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que el Gobierno ponga a disposición las viviendas de la Sareb, de las que hay “más de mil viviendas en distintas condiciones y con algunas con disponibilidad inmediata que necesitan los ciudadanos afectados”.



Hasta que estas viviendas de realojo estén disponibles, ha indicado que se ha abierto un Centro de Atención Temporal de Emergencia (CATE), que va a albergar a 177 personas, al que “durante esta tarde se van a trasladar a aquellas personas que se habían realojado en algún otro lugar o que estaban viviendo con familiares”.



Respecto a las viviendas sociales, ha indicado que las viviendas de Paiporta y Picanya han sufrido daños y han tenido que ser realojadas 31 familias.



73 DEPENDIENTES REALOJADOS



En relación a residencias, ha precisado que hay 82 residencias afectadas, especialmente de personas mayores. Los de Paiporta, donde en una residencia fallecieron seis mayores “arrastrados por el agua”, fueron trasladados a otras residencias para tener “la mejor calidad y la mejor respuesta necesaria”.



Además, ha agregado que 73 personas dependientes que recibían atención domiciliaria y “la perdieron” están siendo atendidas de urgencia, primero mediante el traslado a centros hospitalarios y posteriormente a residencias. En los servicios de teleasistencia “se realizaron más de 77.000 comunicaciones a usuarios que necesitaban una contestación o un soporte, con acompañamiento en muchos de los casos, para gestionar la atención y las necesidades de las personas que habían perdido incluso sus comunicaciones”.



Por otra parte, Camarero ha apuntado que “una de las mayores preocupaciones” de los alcaldes y alcaldesas es actualmente la retirada de enseres que están en las calles y que impiden el tránsito y las labores de limpieza. Ha puntualizado que “se han retirado ya más de 2.500 toneladas diarias de residuos en estas tareas de limpieza de lodo y de enseres”.



La vicepresidenta ha agradecido las donaciones y el trabajo de las personas voluntarias, aunque ha precisado que actualmente los consistorios piden no enviar alimentos, agua ni ropa, ya que tienen suficiente, sino enviar donaciones económicas o esperar a que sean necesarios otros productos. Sobre los voluntarios, ha recalcado la importancia de coordinarse para evitar “que su labor esté coordinada por los servicios de emergencias para que sean lo más útiles posible”.



SANIDAD, EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURAS



En cuanto a departamentos como sanidad, ha destacado que “desde el primer día se pusieron en marcha para atender a las personas afectadas, para mantener los tratamientos de aquellos enfermos crónicos que así lo necesitaban”. Ha resaltado que se instalaron puntos de atención sanitaria “en todos los municipios desde el primer día, ya sean los centros de salud que pudieron ser habilitados o puntos extraordinarios de atención sanitaria habilitados en colaboración con los municipios en locales alternativos”. Actualmente, “48 centros de salud ya están funcionando, de los 57 que estaban en las zonas afectadas”.



En educación, ha desgranado que hay “aproximadamente 24.000 alumnos afectados, para los que se están habilitando plazas en 398 centros públicos, que cuentan con una disponibilidad de 26.000 plazas”. “Por lo tanto, el 70% del alumnado de las zonas afectadas podrán recuperar la actividad en las próximas semanas”, ha afirmado Camarero.



Además, ha agregado que se han revisado 92 centros y se ha determinado que 24 podrán abrir sus puertas “de forma inmediata”; mientras que en los demás “se buscará que lo hagan lo antes posible”, para que “los niños recuperen su normalidad lo antes posible”.



En infraestructuras, ha explicado que trabajan en la reparación de los daños en las instalaciones de Valencia Sur, en el tramo que une San Isidro y Torrent, y ha destacado las seis líneas adicionales de autobuses, que se suman a las doce ya habilitadas para conectar municipios afectados con València.



En cuanto a los suministros, Camarero ha subrayado que se ha restablecido el gas “en prácticamente el 97% de los hogares”, mientras que “el 100% de los municipios cuentan con red eléctrica y agua”, aunque ha precisado que “hay vecinos que no les llega la luz o el agua por las instalaciones que tienen cada una de las viviendas”.