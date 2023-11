La española Sandra Valero, entre las favoritas para ganar Eurojunior

El dúo neerlandés Sep y Jasmijn, la española Sandra Valero y el grupo armenio Yan Girls son las favoritas para alzarse este domingo con el festival Eurojuniors, el hermano menor de Eurovisión que celebrará en la localidad francesa de Niza sus 20 años.



Las webs especializadas y las redes sociales destacan a estas tres participantes de la nómina de 16 candidatos de entre 9 y 14 años que optan a sustituir al francés Lissandro, que el año pasado dio el segundo triunfo a su país con "Oh Maman!".



Con un gran aire de canción de verano, "Holding on to you" de la pareja formada por Sep y Jasmijn, de 13 y 14 años respectivamente, es muy discotequera y viene acompañada con una coreografía de "High school musical".



La pareja neerlandesa, surgida de una selección interna organizada por la televisión de su país, se ha convertido en la gran favorita con su música pegadiza.



Le pisa los talones Sandra Valero, que con su "Loviu" tratará de lograr la segunda victoria para España, tras la conseguida en la segunda edición por María Isabel con su "Antes muerta que sencilla", que hizo fortuna tras el concurso que se celebró en la localidad noruega de Lillehammer.



En 2005, Antonio José y su "Te traigo flores", fue segundo en la localidad belga de Hasselt, por detrás de la bielorrusa Ksenia Sitnik, que le aventajó por solo tres puntos.



España tiene, además, otros dos terceros puestos, el que se trajo de la ciudad polaca de Gliwice Mélani García con "Marte" en 2019 y al año siguiente Soleá, con "Palante", en el concurso que acogió Varsovia.



Valero, de 12 años, acude a Niza tras el sexto puesto de "Señorita" de Carlos Higes y con una propuesta que ha ganado a muchos fans, por la pegadiza música y una letra cargada de guiños a otros países y lenguas.



A diferencia de Eurovisión, la versión infantil permite a los espectadores de cada país votar por su propio candidato. De esos sufragios dependerá la mitad del concurso, mientras que el otro 50 % recae en un jurado profesional.



"Loviu" declina el "te quiero" en diversas lenguas y va acompañado de imágenes icónicas de todo el continente.



Originaria de una familia de músicos de la localidad valenciana de Benetúser, Valero, que será la encargada de abrir el concurso, participó en el programa televisivo "La Voz kids" en la misma edición que Higes y tiene ya tablas sobre el escenario, porque ha participado en el musical "El guardaespaldas" y en otros programas de televisión.



Más ambiente de K-pop propone Armenia con su "Do it my way", del grupo Yan Girls, formado por Nane, Nensi, Kamilla, Syuzana y Aida, compuesta por Maléna, ganadora del festival en París en 2021.



También figura entre las preferidas de los fans para lograr la tercera victoria de Armenia en el certamen y empatar así con Georgia, la única nación que hasta ahora cuenta con tres triunfos.



También cuentan con dos triunfos Francia, Polonia, Malta, Rusia y Bielorrusia.



Entre los que también han causado sensación para esta edición figura el trío británico Stand Uniqu3 con "Back to life" o la ucraniana Anastasia Dymyd y su "Kvitka", que mezcla el pop y la música tradicional de su país.