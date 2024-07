La DGT pone en marcha hoy una nueva campaña de control de velocidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará, desde este lunes y hasta el próximo, una nueva campaña de control de velocidad en carretera, tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente, en aquellos con víctimas mortales.



Así lo ha anunciado este lunes el departamento que dirige Pere Navarro, que ha destacado que en 2023, con datos a 24 horas dentro del ámbito DGT, se registraron 211 siniestros mortales en los que este factor estuvo presente.



La campaña se enmarca en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que buscan reducir a la mitad el número de víctimas mortales para el final de la década.



De este modo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y policías locales que se sumen a esta iniciativa vigilarán los tramos de riesgo asociados a la velocidad y los puntos donde la circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad en las vías urbanas e interurbanas.



La DGT anunciará a los conductores la existencia de controles, bien a través de los paneles de mensaje variable, bien a través de señalización vertical circunstancial cuando la vía no disponga de dichos paneles.



La Federación Nacional Aspaym colabora un año más con la DGT en esta campaña implicando a voluntarios con lesión medular que acompañarán a los agentes de la Guardia Civil en sus controles en carretera en diferentes puntos de España, para concienciar con su presencia de las consecuencias y secuelas que puede tener no respetar los límites de velocidad. La colaboración se enmarca dentro de la campaña de sensibilización 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas' que llevan a cabo ya desde 2007.



"La velocidad excesiva es la tercera causa de accidente mortal en carretera, de ahí la primera frase del lema de nuestra campaña 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas'. Insistimos en que es fundamental respetar los límites establecidos, tanto de las señales como de los avisos puntuales. Por último, nos gusta recalcar que la prudencia siempre debe estar por delante de la urgencia", ha afirmado Mayte Gallego, presidenta de Aspaym.



RAZONES PARA CUMPLIR LOS LÍMITES

En este escenario, Tráfico pide a todos los conductores que respeten los límites de velocidad, ya que "llevar una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de los fallecidos en siniestros viales" y, "a partir de 80km/h, es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 km/h, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 5%".



La velocidad afecta el riesgo de verse involucrado en un accidente y a las lesiones consecuencia de un accidente. "Existe una relación muy estrecha entre velocidad y riesgo de accidente, y entre velocidad y severidad de las lesiones consecuencia de un accidente", ha recordado.



Asimismo, la DGT ha indicado que, según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC), si las velocidades medias descendieran en 1 km/h en todas las carreteras de la Unión Europea, se estima que cada año podrían prevenirse 2.200 muertes en la carretera.



CUMPLIMIENTO VARIABLE

Los resultados del Proyecto Europeo Baseline, en lo que respecta a la velocidad, indican que el nivel de cumplimiento del límite de velocidad establecido en España varía en función del tipo de vía.



Mientras que en autovía el 63% de los turismos circulan a la velocidad permitida, en las autopistas este porcentaje baja al 51%. En el caso de las carreteras convencionales, las que mayores riesgos presentan, el cumplimiento del límite de velocidad establecido es del 43%, un nivel bajo, similar al que registra Bélgica (46%).



En vías urbanas con límite de 50km/h, el nivel de cumplimiento de la velocidad por parte de turismos es de un 65%, el tercer valor más alto de los 13 países con los que compartimos límite.



Finalmente, en las calles de 30 km/h, el nivel de cumplimiento es del 32%, el valor más alto de los tres países para los que se dispone de datos. Cabe destacar, además, que la velocidad media de los turismos en las calles 30 es 11 km/h inferior a la de las calles 50 (36 frente a 47 km/h).