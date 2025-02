La DGT ingresó por segundo año consecutivo más de 500 millones de euros en multas en 2023

La Dirección General de Tráfico (DGT) ingresó por segundo año consecutivo más de 500 millones de euros en multas por infracciones en materia de seguridad vial o circulación de vehículos en 2023, aunque recaudó un 1,16% menos que durante el ejercicio anterior.

Así se desprende de un informe elaborado Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha analizado la evolución de las infracciones cometidas en las carreteras españolas durante el periodo 2022-23. En concreto, en 2023, la recaudación por multas ascendió a 501.431.414 euros, frente a los 507.361.888 euros del año anterior.

A lo largo de 2023 último año con datos cerrados, el departamento que dirige Pere Navarro formuló un total de 5.202.185 denuncias por infracciones cometidas en las carreteras españolas de su competencia, lo que supone un descenso del 6,67% respecto de las denuncias realizas en 2022 (5.542.178).

En cuanto al motivo de la sanción, el estudio indica que superar la velocidad máxima permitida continúa liderando el ranking con 3.355.287 denuncias, estando presente en dos de cada tres infracciones, si bien han disminuido un 9,43%.

Le siguen no haber pasado la ITV o ser esta desfavorable (637.520), con un incremento del 3,09% respecto a 2022; conducir sin carnet (134.547), que baja un 2,12%; no utilizar el cinturón de seguridad (100.739), que desciende un 4,95%; y conducir utilizando el móvil (92,912), que sube un 5,34%.

Asimismo, el estudio pone de relieve la reducción en un 13,97% de las multas por no hacer uso del casco (100.739 denuncias frente a las 105.996 formuladas en 2022) o por no usar el cinturón (-4,95%), así como las formuladas contra los propietarios de los vehículos por no identificar al conductor (-8,74%).

Denuncias por drogas

En el lado opuesto, las denuncias por conducir con presencia de drogas crecieron un 109,34%, pasando de 26.126 en 2022 a 54.693 en 2023. También aumentan las relativas a circular utilizando dispositivos visuales (43,99%) o el teléfono (5,34%); rebasar semáforo en rojo (22,48%); no respetar un ceda el paso o STOP (7,15%); circular sin seguro (5,39%) o conducir de forma negligente ( 4,17% ) o temeraria (3,93%).

Por regiones, el informe señala que las infracciones han disminuido en todas las comunidades autónomas, a excepción de Castilla-La Mancha, en la que han aumentado un 17%, Madrid (+16%), Navarra (+11,2%) y Ceuta (+41%).

"En el caso de Madrid, el incremento de denuncias se ha producido por la intensísima actividad sancionadora llevada a cabo por un sólo radar, situado en el km. 20,2 de la M-40, que formuló 118.149 denuncias de las 605.670 que se registraron en todas las carreteras de la comunidad", sostienen los autores.

Finalmente, Andalucía es la comunidad autónoma donde más denuncias se han formulado en términos absolutos (1.402.101 denuncias); la Comunidad de Madrid lidera el ranking de denuncias en función de la extensión de su red de carreteras (187 denuncias por kilómetro) y Aragón, donde se han contabilizado menos (14 denuncias por kilómetro).