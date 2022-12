¿Cuál es la situación legal de las semillas de cannabis en Europa?

Las semillas de cannabis son productos desconocidos actualmente en el mercado, debido a la poca información legal que manejan los usuarios. Sin embargo, conviene aclarar que la comercialización y la adquisición de semillas de marihuana está permitida actualmente. Actualmente, debido a los avances de la ciencia y al deseo del hombre por desentrañar y conocer los beneficios de la planta de marihuana, este producto ha sido muy revisado y estudiado y el mundo entero ha incidido en su perspectiva hacia este asunto en específico, refiriéndonos al tema social. Pero además de esto, los nuevos descubrimientos han cambiado solamente las perspectivas de las personas, sino también el punto de vista legal.

Se pueden comprar semillas feminizadas online en sensoryseeds, por ejemplo; esta es una de las tiendas garantizadas que se dedican a distribuir y comercializar este tipo de semillas de una forma segura y completamente legal.

¿Qué son las Semillas de Cannabis Feminizadas?

Como regla general, una planta de cannabis o marihuana presenta una predisposición menor o mayor a convertirse en hembra o en macho. Esto se encuentra regulado naturalmente por dos cromosomas en específico, los cuales se conocen alrededor del mundo como Cromosoma X y Cromosoma Y. Una planta que contenga dos cromosomas XX, por ejemplo, se convertirá en una planta hembra, mientras que, por otro lado, una planta con un cromosoma X y un cromosoma Y se convertirá en una planta macho. En este sentido, las semillas de cannabis feminizadas se desarrollan forzando a una planta hembra a producir o generar flores macho a través de un tratamiento especial. Esto logra convertir con eficacia a la planta hembra en una planta hermafrodita, y esto, a su vez, permite producir semillas que solo contengan cromosomas XX, por ende, cromosomas femeninos. Antes de que estas semillas puedan ser distribuidas como semillas feminizadas, es necesario que se sometan a años de pruebas y, además, a un complicado programa de reproducción que se divide en diversas fases. Esto se hace con el objetivo de estar muy seguros de que las plantas que producen son totalmente constantes y estables.

Situación en España y Europa con las semillas de cannabis

Hoy en día, en España específicamente, se permite la comercialización y la adquisición de semillas de marihuana con un elevado índice de THC, y no de inflorescencias de cannabis CBD. Por otro lado, lo que es completamente ilegal es germinarlas o hacerlas crecer. Esto se debe a que las semillas de cannabis no poseen sustancias psicotrópicas, dicho con otras palabras, no existe el THC (Tetrahidrocannabinol en las semillas. Tengamos en cuenta que el THC es la sustancia que genera los efectos psicoactivos de la hierba. Además de esto, debido a al tema europeo sobre el libre desarrollo de la mercancía, es factible hallar semillas de cáñamo en España desde Europa debido a que múltiples bancos de semillas se han establecido a lo largo y ancho de Europa, además de que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo al desarrollo e intercambio de semillas de cáñamo en las diferentes regiones de dicho continente. Incluso, podemos mencionar que, en España, es quizá el mayor fabricante y, gracias a ello, suministra semillas de cáñamo a otras regiones como Italia, Países Bajos, Francia, Gran Bretaña o Polonia. En España, el Código Penal es el responsable directo del tema de la marihuana y, por tanto, el desarrollo, la tenencia y el tráfico son actos ilegales. Dicho esto, se prohíbe fumar en espacios públicos y al aire libre, también, está prohibido superar los 100 gramos de posesión y las cosechas de las semillas de cannabis no pueden ser vistas desde los espacios públicos. En cuanto al desarrollo de la planta con fines restauradores, debe ser evaluado minuciosamente por los especialistas bajo un exhaustivo control y comprobación de las causas.

Propiedades de las semillas de cannabis

Las semillas de marihuana poseen similitudes con otras semillas de plantas en el sentido de que también necesitan de unas condiciones específicas, las cuales deben controlarse para el correcto cultivo o mantenimiento. En cualquier caso, las semillas de cannabis poseen algunas características que, sin lugar a dudas, generan un interés social bastante evidente a simple vista. Algunas de estas propiedades son: