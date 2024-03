El Congreso impulsa una estrategia frente a la soledad no deseada

El Congreso apoyó la iniciativa del PSOE de impulsar, junto a las comunidades, una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada, que diseñe acciones y promueva iniciativas para la prevención de estas situaciones que alcanzan al 13% de la población en España.



La proposición no de ley fue aprobada con 285 votos a favor y ninguno en contra, durante la votación que tuvo lugar este jueves en la Cámara Baja.

Problema social



Durante el debate la portavoz de Derechos Sociales socialista, Sonia Guerra, destacó que “la soledad no deseada no es un problema personal, sino que es un problema social que interpela a todos, un problema que está íntimamente ligado a las condiciones materiales de vida”.



Guerra quiso recordar la urgencia de una estrategia, en coordinación con las diferentes autonomías, que promueva el reconocimiento de este problema social, argumentó la diputada con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional y multidisciplinar.



“Diferentes investigaciones han demostrado que la soledad no deseada está relacionada con el nivel de estudios, con la situación económica, con la orientación y la identidad sexual, con el estado civil o con las diferentes capacidades”, añadió.

La socialista subrayó que la soledad no deseada no solo afecta a las personas mayores, sino que también es un problema que afecta a los jóvenes de España. “El 21,9% de las personas entre 16 y 24 años sienten soledad no deseada. Un sufrimiento que no es puntual, sino que les acompaña una media de seis años”, dijo.



El objetivo de esta Estrategia Nacional que es “construir una sociedad inclusiva, cohesionada y cuidadora. Una sociedad en la que, independientemente de si decidimos vivir solos o no, todos nos sintamos acompañados”, concluyó.

Posiciones de los grupos



Por su parte, el PP coincidió en la necesidad de poner en marcha una estrategia para mejorar esa situación y presentó varias enmiendas para “mejorar el texto” , como la de que la Estrategia debe elaborarse antes de nueve meses, sumar a los ayuntamientos y las entidades del Tercer Sector y priorizar el ámbito rural, explicó la diputada popular Sandra Fernández.



Sumar se unió a la iniciativa socialista para resolver la soledad no deseada, “una cuestión de política pública”, como la definió la diputada Julia Boada.

Los partidos nacionalistas vascos (PNV y EH-Bildu) y catalanes (ERC y Junts) advirtieron de la invasión competencial.



Socialistas y populares ya se unieron en el Senado la pasada legislatura (en octubre de 2020) para reclamar al Gobierno la estrategia estatal contra la soledad crónica no deseada de las personas mayores, incluida en el acuerdo de coalición, una petición conjunta aprobada por mayoría en la Comisión de Derechos Sociales.