Los científicos no hallan pruebas de que el aspartamo cause cáncer

Los científicos no encontraron pruebas concluyentes de que el consumo de aspartamo, un edulcorante muy utilizado en la industria de alimentos, sea un factor de aparición de cáncer en humanos, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene su recomendación sobre el nivel de consumo “aceptable” de este endulzante artificial.



Este nivel se sitúa en 40 miligramos por kilo de peso corporal, lo que en términos prácticos supone que un adulto de 70 kilos debería tomar entre 9 y 14 latas de refresco –que suelen contener entre 200 y 300 miligramos de aspartamo por unidad– para considerarlo un consumo límite. Esto, siempre y cuando la persona no ingiera este edulcorante en otros alimentos en el mismo día, sobre todo considerando que, a veces es, se comercializa bajo otros nombres y que está presente en miles de alimentos industriales en casi un centenar de países.



En el caso de un niño de unos 20 kilos, el consumo máximo aconsejable sería de 800 miligramos o dos a tres latas, según se explicó en una conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados de sendos estudios realizados por separado por grupos científicos del Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) y de la OMS junto con la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).



Los expertos señalaron que aunque hay estudios que relacionan el consumo de aspartamo con ciertos tipos de cáncer y diabetes, la evidencia es “limitada” a partir de diversos ensayos realizados. Por esta razón, el IARC lo clasificó como posiblemente cancerígeno, una clasificación que utiliza cuando existe evidencia escasa y no convincente de cáncer en humanos. “Esto no debe tomarse realmente como una afirmación directa que indique que existe un riesgo conocido de cáncer por consumir aspartamo . En nuestra opinión, esto es más un llamamiento a la comunidad de investigadores para tratar de aclarar y entender mejor el peligro cancerígeno que puede o no plantear el consumo de aspartamo”, aclaró la representante de IARC, Mary Schubauer-Berigan.

Seguir investigando



El director del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS, Francesco Branca, dijo que, a las dosis comúnmente utilizadas, el aspartamo no representa un riesgo, pero al mismo tiempo reconoció que hay investigaciones que apuntan a sus potenciales efectos adversos y que tendrá que seguirse investigando.



Branca recomendó a los consumidores reflexionar sobre por qué utilizan el aspartamo, al recordar que la OMS aclaró recientemente que ningún edulcorante artificial contribuye a perder peso, como es la idea generalizada.



“Si el consumidor está ante la decisión de tomar una bebida con azúcar o con edulcorante, yo le diría que hay una tercera opción y es tomar agua. Esto es particularmente importante para los niños pequeños que están en pleno ajuste del gusto”, argumentó.



También aclaró que estos resultados no constituyen una recomendación a la industria o a los gobiernos de retirar productos del mercado.



“Lo que estamos aconsejando es que los consumidores limiten su ingesta de edulcorantes, estamos recomendando moderación”, agregó el experto de la OMS.