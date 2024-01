Canarias confía en una “respuesta inmediata” del Estado ante el repunte migratorio

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, confía en tener una “respuesta inmediata” por parte del Estado para paliar “la situación insostenible” derivada de la llegada de migrantes a las costas de las islas en los últimos días.



Clavijo anunció que ya se ha reforzado el número de ambulancias medicalizadas y se están movilizando médicos y enfermeros que se puedan trasladar a El Hierro. Clavijo insistió en que la situación es “insostenible” por lo vivido esta semana en la isla de El Hierro, pero también en el mes de enero, “con más de 6.200 personas que han llegado las islas y por los menores acompañados, que superan ya los 5.500”.



En su opinión, “ya no solo se trata de trasladar a adultos, que se tiene que trasladar con celeridad”, pero la situación de los menores no la pueden asumir “por algo tan básico como es garantizar los derechos de esos niños”. “Parece que al final contamos números, hablamos de estadística y nos olvidamos de que son menores, son niños que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos” y ahora mismo “las ONG ya nos han dicho que no pueden más”.



En estos momentos, incidió, “no podemos garantizar como es debido el desarrollo de estos menores, y esto es un asunto de España”, frente al que “nos volvemos a sentir solos”.



Ha reivindicado que “el único que ha hecho la tarea” es el Gobierno de Canarias que ha elaborado cuatro posibilidades de modificación legislativa, que ya las tiene el Gobierno de España, los portavoces del Parlamento de Canarias y mañana “viene la ministra (de Infancia y Juventud, Sira Rego) y nos unimos los distintos portavoces parlamentarios para alcanzar un acuerdo”. El presidente canario se mostró “convencido” de que la modificación relativa al reparto de los menores “será un acuerdo unánime de las diferentes fuerzas políticas”.



“No tiene sentido que los canarios tengamos que soportar en soledad toda esta presión”, según Clavijo, quien aseguró que se niega a hacer política con ello, ya que su “preocupación” es “no poder atenderlos con dignidad”.

Acuerdo con Frontex

Por su parte, el Ministerio del Interior y la agencia europea de fronteras (Frontex) firmaron en la tarde de la jornada de ayer los Planes Operativos para las dos operaciones conjuntas contra la migración irregular que ambos desarrollarán en 2024, una denominada ‘Índalo’, que cubre el Mediterráneo occidental, y otra que afecta a Canarias.

Según apuntaron fuentes de Interior, continúa la colaboración con la agencia europea con la que España “mantiene desde hace años una estrecha cooperación en materia de migración irregular”.