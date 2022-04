Un camión de Amazon derriba parte de un puente del siglo XVII en Palencia

Un camión de Amazon ha sufrido un accidente esta mañana en la carretera P-980 cuando atravesaba el puente de piedra de Población de Campos (Palencia), del siglo XVII, y se ha llevado por delante todas las piedras de uno de los pretiles, que han caído al río Ucieza.





El accidente ha ocurrido a primera hora de esta mañana cuando un tráiler que transportaba paquetes de Amazon ha chocado contra el pretil del puente y ha derribado todo un lateral, según ha informado a EFE el alcalde de Población, José Antonio Marcial, y confirmado la Guardia Civil.





El accidente ha ocurrido en el kilómetro 14.950 de la P-980, que une las localidades palentinas de Carrión de los Condes y Frómista, en un puente de piedra de seis arcos del siglo XVII de estilo barroco.





"A las siete de la mañana he oído un estruendo terrible, me he acercado al puente y he visto un camión que había chocado con el pretil del puente y todas las piedras del pretil en el rio", ha relatado a EFE el alcalde, que vive junto al lugar del accidente.





Tras comprobar que el conductor había resultado ileso se ha avisado a la Guardia Civil que ha estado regulando el tráfico de la carretera durante toda la mañana hasta que, cerca del medio día, una grúa ha podido retirar el tráiler y se ha restablecido la circulación con normalidad.





"Afortunadamente todo ha quedado en un susto, porque la cosa podía haber acabado con el camión en el agua todos los paquetes mojados", ha asegurado el alcalde, mientras señala que ahora habrá que cuantificar los daños para ver quién se hace cargo del arreglo del puente.