Bruselas advierte de que no se puede retrasar la lucha contra la crisis climática

La Comisión Europea (CE) avisó hoy de que no queda tiempo para retrasar la acción de la Unión Europea orientada a combatir la crisis climática y de biodiversidad, y subrayó que las propuestas legislativas del Ejecutivo comunitario en ese ámbito buscan ayudar a los agricultores y no perjudicarlos.

"No tenemos tiempo para retrasar la acción", afirmó el vicepresidente de la CE para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, durante una comparecencia en la comisión de Agricultura de la Eurocámara.

Añadió que todas las propuestas de la Comisión para combatir la crisis climática y de biodiversidad se basan en la ciencia y están respaldadas por evaluaciones de impacto "rigurosas".

Recordó que la crisis climática y de biodiversidad es "la mayor amenaza para la seguridad alimentaria y, por tanto, también para la subsistencia" de los agricultores.

"A veces oigo que estas propuestas (de la CE) van en contra de los agricultores. No es así. Están aquí para ayudar a los agricultores. Ya ahora la mitad de nuestros cultivos que dependen de la polinización se encuentran en riesgo de falta de polinizadores. (...) Ya ahora más del 60 % de la tierra de la UE se encuentra en condiciones insalubres", comentó.

Aseguró que "precisamente" para "revertir esa tendencia negativa" la Comisión Europea ha presentado propuestas como la Ley de Restauración de la Naturaleza o la orientada a reducir el uso de los plaguicidas químicos.

"¿Cómo podría ser malo para los agricultores mejorar la calidad de la tierra? ¿Cómo podría ser malo para los agricultores el incremento de las características del paisaje que son cruciales para evitar la erosión del suelo, retener agua, controlar plagas y apoyar a los polinizadores?", planteó, y también se preguntó cómo puede perjudicar al sector primario aumentar la resiliencia frente a inundaciones, sequías o corrimientos de tierra.

Recalcó que las propuestas de la CE tratan sobre la restauración de la naturaleza y no sobre "más protección de la naturaleza y más áreas protegidas".

"Lo que queremos y necesitamos es incrementar la salud y resiliencia de las zonas agrícolas y marítimas. Sin mejorar la biodiversidad, y sin conseguir ecosistemas más fuertes y resilientes simplemente no será posible garantizar la producción de alimentos", expuso.

Manifestó que la Ley de Restauración de la Naturaleza no añadirá "nuevas obligaciones" a los agricultores.

Advirtió de que si los legisladores de la Unión Europea rechazan los planes de la Comisión sobre restauración de la naturaleza, el Ejecutivo comunitario no presentará otras propuestas alternativas.

En cualquier caso, insistió en la disposición de la CE a hablar con los diferentes grupos políticos sobre las cuestiones de las iniciativas legislativas que les preocupan.

Ante las críticas de la eurodiputada de Vox Mazaly Aguilar sobre las propuestas de la Comisión, Timmermans le preguntó si no ve que la reducción de las cosechas en España "está provocada directamente por las sequías y la pérdida de biodiversidad".

"¿No ves que esto es consecuencia de la crisis climática que está golpeando el sur de Europa mucho más fuerte que el resto de Europa?", planteó.

Una vez acabada su comparencencia ante la comisión de Agricultura de la Eurocámara, Timmermans defendió los mismos puntos ante los eurodiputados que forman la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, donde se mostró convencido de que podrá seguir negociando con el Partido Popular Europeo (PPE), formación que en las últimas semanas se ha alineado con las peticiones de los agricultores.

"No me he rendido con el PPE, me niego a rendirme con el PPE, a aceptar que no podemos tener una discusión sobre el contenido de las propuestas", remarcó el neerlandés.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Pacto Verde se mostró "dispuesto" a debatir a fin de encontrar "soluciones" para los puntos más complicados, por ejemplo, de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que impulsa la retirada de los pesticidas más contaminantes y es foco de críticas por parte de agricultores.

"Quiero ser muy, muy claro: no presentaremos una nueva propuesta, simplemente no tenemos tiempo", dijo Timmermans, quien también advirtió de que el Pacto Verde es un "paquete" y "si cae una pieza caen el resto de piezas": "No me imagino que el Pacto Verde se sostenga sin el pilar de la naturaleza", zanjó.