Así se tragó una ballena a un joven venezolano (y luego lo escupió)

Un joven venezolano de 24 años sufrió una experiencia aterradora en Punta Arenas, Chile, al ser tragado y posteriormente escupido por una ballena en aguas del Estrecho de Magallanes, según muestra el video que grabó su padre mientras se producía el suceso.



Medios locales relatan el hecho que se produjo el pasado 8 de febrero, cuando Adrián Simancas y su padre, Dell Simancas, navegaban en kayak en la zona sur de Punta Arenas, en la conocida como Bahía del Águila.



Durante la travesía y de manera sorpresiva, el joven fue engullido y luego escupido por una ballena jorobada, un animal frecuente en las aguas de Chile en esta época del año.



El suceso apenas dura unas segundos y fue grabado por el padre que navegaba en otro kayak junto a él.

En las imágenes se aprecia como Adrián Simancas desaparece repentinamente entre las fauces de la ballena y como después emerge de nuevo y rápidamente vuelve a remar, algo aturdido, animado por su padre para alejarse de ella.



Dell Simancas tranquiliza a su hijo hasta que comprueba que puede agarrarse al kayak hinchable y acercarse a su lado, mientras en el video puede verse a la ballena merodear por los alrededores.



“Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara, estaba como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando. Me hundo y pensé que me había comido”, dijo el joven al medio 24 horas al relatar el suceso.



Mientras tanto, su padre recordó que, al volcar el kayak dejó de ver a su hijo en la superficie y sintió miedo. “No vi a Adrián por tres segundos. De repente sale disparado y ahí me tranquilicé un poco, porque lo vi afuera”, relató al medio.



Ambos pudieron volver a la costa chilena sanos y salvo, según narraron a medios locales.