Amber Heard no puede pagar la indemnización y planea recurrir la sentencia

La abogada de Amber Heard señaló este jueves que la actriz no puede pagar los más de 10 millones de dólares que el jurado ha impuesto como indemnización por difamar a Johnny Depp en una columna de opinión y que, además, planea recurrir la sentencia.



“Tiene motivos excelentes para hacerlo, hay muchas pruebas que no fueron admitidas”, aseguró la abogada, Elaine Bredehoft, durante una entrevista en el programa matutino “Today”, de la NBC, un día después de que se conociera el veredicto del mediático juicio.



Preguntada si Heard era capaz de pagar los más de 10 millones de dólares de indemnización, la letrada respondió con un contundente “oh, definitivamente no”.



Después de tres días de deliberación, el jurado determinó el miércoles que la actriz deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.



En su demanda inicial, Johnny Depp reclamaba 50 millones de dólares por el artículo publicado en 2018 en el diario The Washington Post y en el que Heard aseguró, sin mencionar el nombre del actor, que era víctima de abuso doméstico.



Aunque, en realidad, Heard no tendrá que abonar esos 10 millones en su totalidad, pues el jurado también concluyó que Depp debe indemnizar a su exmujer con 2 millones por un comentario de su anterior abogado que también se consideró difamatorio hacia Heard.





“EL JUICIO SE CONVIRTIÓ EN UN ZOO”





Sobre la sentencia, la abogada consideró que manda un mensaje “horrible” y supone un paso “atrás” en los intentos por erradicar la violencia doméstica.



“Lo que significa es que, al menos que saques tu teléfono y grabes a tu pareja pegándote, nadie te va a creer”, afirmó.



Asimismo, fue rotunda al denunciar que el juzgado del condado de Fairfax permitió “una serie de cosas que no deberían haberse permitido”.



“Fue como el Coliseo Romano. Así viví todo el caso. Estaba en contra de que se permitieran las cámaras en la sala del tribunal y dejé constancia de eso, debido a la naturaleza delicada del asunto. Pero se convirtió en un zoológico”, señaló Bredehoft.



Según la abogada, la atención de millones de personas y la presión de los fanáticos de Depp crearon una caricatura de Heard en redes sociales que terminó por “demonizar” a la actriz y pudo influir en el veredicto del jurado.



“Se iban a casa todas las noches. Tienen familias. Sus familias usan las redes sociales. Tuvimos un receso de 10 días por una conferencia judicial. No hay manera de que no estuvieran influenciados por ello”, argumentó.



Para el hipotético recurso, la abogada adelantó que presentarán muchas de las pruebas que no fueron admitidas en este proceso y que si formaron parte del juicio similar que se celebró en Londres, donde Depp perdió otro caso de difamación contra el diario The Sun por un artículo que calificaba al actor de “maltratador de mujeres”.



“La corte concluyó que Depp cometió hasta 12 actos de violencia doméstica contra Amber”, argumentó Bredehoft.