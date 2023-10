‘Aline’ y ‘Bernard’ dejan cuatro veces más lluvias de lo normal

Las borrascas ‘Aline’ y ‘Bernard’ dejaron cuatro veces más lluvias de las normales entre el 17 y el 22 de octubre, según concluye la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que espera que sucesivos frentes sigan llegando durante lo que queda de semana y, por tanto, seguirán cayendo precipitaciones en buena parte del país.



El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, indicó que entre el 17 y el 22 de octubre cayeron 48 litros por metro cuadrado en el conjunto de España, cuando lo normal son unos trece litros. Por tanto, señaló que estas borrascas confieren un carácter para el mes de octubre más lluvioso de lo normal, ya que entre el día 1 y el 22 se acumularon 61 litros por metro cuadrado, cuando lo normal en esos 22 días son 52 litros. Así, precisó que en lo que va de mes llovió un 117% más de lo normal.

Diferencias por zonas



No obstante, admitió que hay diferencias entre las distintas zonas puesto que en puntos de Extremadura o este de Castilla-La Mancha y este de Castilla y León hay áreas que duplican el valor normal de precipitación e incluso en Madrid se triplicó ese valor, mientras que en puntos del Cantábrico Oriental no llovió ni la mitad de lo habitual y a orillas del Mediterráneo no se llegó ni a la cuarta parte de las precipitaciones habituales en los primeros 22 días del mes de octubre.



Del Campo celebró que las precipitaciones asociadas a ‘Aline’ y ‘Bernard’ subiesen la reserva de agua embalsada un 1%. “Se trata del primer ascenso desde junio”, subrayó y explicó que estas precipitaciones generalizadas abundantes lograron aumentar el agua embalsada más que las de septiembre, que en algunos puntos fueron torrenciales pero que no sumaron a la reserva hídrica.



En cuanto a los próximos días, Del Campo pronosticó que se mantendrá un tiempo “típicamente otoñal” en la mayor parte del país, ya que seguirán llegando frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán lluvias especialmente en el oeste de la Península y, en particular, en Galicia y zonas próximas.



Las temperaturas descenderán en casi toda España, excepto en el Cantábrico, donde subirán ligeramente y llegarán mañana a superar los 20 grados, en el Mediterráneo pasarán de 25. En definitiva, Del Campo apunta que habrá un ambiente “propio para esta época del año” aunque algo más cálido en el Mediterráneo.