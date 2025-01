Admiten a trámite el recurso de ecologistas que pide la descontaminación de Palomares

La Audiencia Nacional (AN) ha admitido a trámite el recurso por el que el colectivo Ecologistas en Acción solicita que se obligue al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a efectuar la descontaminación radioactiva de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería).

Lo hace frente a la postura de la Abogacía del Estado, que sostenía que este asunto ya fue resuelto por la AN, que en junio de 2021 determinó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no era el órgano competente para la retirada de unos 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada y su correspondiente depósito.

La AN considera sin embargo que el Ministerio no ha respondido a la solicitud de Ecologistas en Acción, por lo que estima que procede examinar el fondo del asunto, "establecer si concurren o no los requisitos previstos en el mencionado precepto".

Además apunta que el colectivo lleva razón al asegurar que la sentencia aludida por la Abogacía del Estado, que fue confirmada también por el Tribunal Supremo (TS), no entró en el fondo de la cuestión controvertida, pues se limitó a acordar que el Consejo de Seguridad Nuclear no era competente para ordenar la limpieza de Palomares.

Por ello, desestima los motivos de inadmisibilidad defendidos por el Abogado del Estado y admite a trámite dicho recurso.

En su escrito, Ecologistas pide que se dicte una sentencia por la que se ordene la limpieza de la tierra contaminada de Palomares con fijación de plazo para llevarla a efecto y que, a la espera de encontrar un almacenamiento definitivo del material radiactivo, se proceda al almacenamiento temporal de aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos.

Ecologistas en Acción ha solicitado también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que revoque la sentencia del Tribunal Supremo que declaró no competente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para llevar a cabo la limpieza de los terrenos contaminados por radiactividad en Palomares.

En una demanda, consultada por EFE, el colectivo conservacionista reclama asimismo al TEDH que dicte una nueva sentencia, teniendo en cuenta que el organismo competente para fijar plazo para la limpieza de la radiactividad de Palomares es el CSN.

Colisión de dos aviones en 1966

También que acuerde que los habitantes de Palomares han sido "víctimas de experimentos científicos sin su consentimiento para estudiar las consecuencias de la radiactividad en los seres humanos y en el medio ambiente".

El documento recuerda que dos aviones de los Estados Unidos colisionaron el 17 de enero de 1966 sobre Palomares, y que uno de ellos -un bombardero B-52- soltó las cuatro bombas termonucleares que portaba, y a dos de las cuatro bombas no se les abrió el paracaídas e impactaron contra el suelo liberando toda la carga radiactiva que contenían, unos cuatro kilos y medio de plutonio cada una.

Esto provocó que se formara una nube radiactiva de óxido de plutonio que el viento dispersó por varios centenares de hectáreas que quedaron contaminadas de radiactividad y, según dicho documento, los norteamericanos realizaron una "limpieza simulada para engañar a la población y a la opinión pública en general".

Esto conllevó el traslado de 1.000 metros cúbicos de material radiactivo a Estados Unidos, aunque "los nueve kilos restantes de plutonio quedaron esparcidos por la zona", indica.