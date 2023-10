La salud mental se juega en las distancias cortas: en el aula y en la familia, y dado que el 70% de los trastornos mentales tienen su origen en la infancia y los menores pasan 175 días al año en el colegio, psicólogos y psiquiatras abogan por promover el bienestar emocional en los centros.



Este es el mensaje trasladado, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, en la jornada organizada por la asociación La Barandilla y donde el decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, José Antonio Luengo, puso el foco en el aumento de las crisis adaptativas en los jóvenes, de los trastornos de identidad y la frustración ante la realidad y el deseo de querer vivir otra vida.



Luengo insistió en que la salud mental “se juega en las distancias cortas, no solo en los centros especializados o en los servicios de Psiquiatría, se juega en las aulas y en las casas con los hijos, en el modelo de vida que les damos y en cómo les enseñemos a utilizar las nuevas tecnologías”. La salud mental también se juega, dijo, en los centros de Atención Primaria, donde se debería incorporar la Psicología para que se atiendan “esos primeros momentos de malestar y con tratamientos breves se ayude a esa persona, sin derivarla a servicios mayores”.



El jefe de Psiquiatría del hospital Ramón y Cajal, José Manuel Montes, puso en valor el papel de la familia que es el primer lugar de “entrenamiento” para el desarrollo de la sociabilidad y sobre las redes sociales admitió que “no son las culpables” pero su abuso altera la estructura cerebral haciendo que tenga características similares a las del autismo.

Derecho universal



Por su parte, la Confederación Salud Mental España reivindicó que se dote a la salud mental de recursos para evitar técnicas coercitivas, como las contenciones físicas, mecánicas o químicas, los ingresos involuntarios, la reclusión, el aislamiento o las medicaciones forzosas.



En un acto celebrado ayer, presidido por la reina Letizia y bajo el lema “Salud mental, salud mundial: un derecho universal”, denunció las vulneraciones de derechos que ocurren en España en este ámbito, y exigió el fin de los tratos violentos y degradantes en las personas con problemas de salud mental.



En el acto se debatió sobre las reivindicaciones del manifiesto de este año que incluye trabajar por el entendimiento de los problemas asociados a la salud mental, procurar un futuro habitable para los niños, para que se desarrollen en un entorno de bienestar emocional, y garantizar la libertad y seguridad de las personas, así como su protección ante los tratos degradantes. “Entramos en un nuevo tiempo y las medidas coercitivas deben dejar paso a espacios de recuperación compatibles con la dignidad humana”, reflejó el manifiesto.

el rap de la reina

La reina Letizia ‘rapeó’ ayer para concienciar sobre la salud mental y pedir mayor inversión en este ámbito al considerar que “ todos tenemos limitaciones, desconfianzas, inseguridades y todos necesitamos herramientas para afrontar la vida” y un incremento de recursos es “la garantía para un futuro más próspero y equitativo” para todas las personas.



“Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo pero duelen más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato”, fue la letra del rapero El Chojin con la que la reina inició su intervención en un acto por el Día Mundial de la Salud Mental.