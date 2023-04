Lucía García, asesora de sueño infantil: “Dormir es un pilar en la salud”

Lucía García es psicóloga asesora de sueño infantil y facilitadora de disciplina positiva. Es decir, ayuda a que todos los miembros de la familia puedan descansar. Para conseguirlo, lo hace desde el respeto y la confianza, con planes personalizados en los que incorpora o modifica hábitos con los que favorecer un sueño reparador. Calma el Caos es una iniciativa que surgió con el objetivo de solventar las necesidades que ella misma se encontró cuando fue madre.



¿Cómo aparece Calma el Caos?

Yo soy psicóloga y todo lo que tenía que ver con psicología infantil me había gustado siempre, pero no tenía muy claro de qué forma podía aplicar la psicología a las familias. Cuando fui madre me di cuenta de que existía un vacío. Conforme fue pasando el tiempo mi hijo solo era capaz de dormir en el carrito, tenía un año y medio y no dormía ninguna siesta y estaba el pobre llorando todo el día. Empecé a investigar y me di cuenta de que los bebés tenían unas necesidades de sueño que yo desconocía y había todo un campo de conocimiento sobre el sueño infantil que era completamente desconocido para mí.

¿Qué repercusión tiene el sueño en la vida de adultos y niños?

El sueño es un pilar en la salud. Necesitamos dormir para vivir y para que nuestro cerebro funcione bien. A nivel desarrollo, mientras dormimos nuestro cerebro va asimilando nuestro conocimiento. Un bebé que duerme muy poco, va teniendo dificultades de aprendizaje por ejemplo a la hora de empezar a hablar. Imagínate llegar al cole sin haber dormido, que ya vas a tener dificultades para concentrarte y por otro lado vas a tener más rabietas o peor comportamiento. Hay padres que me dicen lo que más hemos notado el cambio es en el carácter.

Los padres no van a poder atender sus responsabilidades diarias, jugar con tu hijo, etc. El bebé me demanda cada vez más por el día y no podemos hacer lo de “duerme cuando el bebé duerma”porque no es real. Tú como madre que duermes mal si encima luego te lo tienes que llevar al parque, jugar, comer saludable, acabas agotada.

¿Qué tipo de alteraciones del sueño aparecen en niños o bebés y cómo influyen?

En mi práctica diaria, me encuentro niños o bebés a los que les cuesta mucho conciliar el sueño o lo hacen después de mucho llanto. También existen casos en los que los peques tienen múltiples despertares por la noche, más de los que correspondería según su edad, o que duermen pocas siestas. Son bebés que están hipervigilantes o que están más enfadados durante el día, de peor humor, irritables, etc.



¿Cómo es el primer contacto con las familias?

Lo principal es conocer las necesidades de sueño de su peque y tener expectativas realistas. Existen padres que reclaman consultas porque tienen dudas muy concretas o son para recién nacidos muy pequeñitos: explicamos cómo es una higiene de sueño positivo o cómo debe ser el ambiente de dormir. Van haciendo cambios para establecer una buena base.

Cuando ya vienen con problemas determinamos un plan de sueño. Yo les envío un documento que tenga que ver con el sueño de sus hijos y empezamos a implementar cambios con un seguimiento de 21 días generalmente o con seguimientos de llamadas telefónicas y establecemos pequeños cambios de forma progresiva. Nos vamos adaptando al carácter de la familia, a las costumbres, cada una es un mundo.