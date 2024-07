Gonorrea, sífilis y clamidia, ¿por qué hay cada vez más jóvenes con estas infecciones?

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) tienen repercusiones profundas en la salud y se propagan predominantemente por contacto sexual sin protección. En los últimos años, se ha registrado un aumento considerable de este tipo de infecciones en toda Europa. También en España. Según el informe elaborado por el Ministerio de Sanidad “Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España”, el número de personas afectadas por gonorrea entre el 2021 y 2022 ha aumentado un 57%, por sífilis un 27,2% y por clamidia 28,49 %. Son las ITS más frecuentes en el país y sus síntomas principales son; lesiones de la piel, como úlceras, vesículas o verrugas, sobre todo alrededor o en genitales, boca y ano, adenopatías loco- regionales, dolor abdominal en las mujeres o molestias durante la relación sexual y secreción purulenta vaginal o por el pene.

Si se tienen en cuenta las dos últimas décadas, los diagnósticos de las ITS se han multiplicado por 10 en las dos últimas décadas. Elena Díaz Martínez, médico del Servicio de Urgencias del CHUAC, apunta algunas de las causas de esta situación. “El aumento de los diagnósticos de ITS es debido a que hay más cribados y estos son más precisos. La mayoría de las ITS son asintomáticas y por tanto muchas no se detectan si no se buscan. Otro factor que ha supuesto una tendencia de crecimiento de las ITS es la relajación en las medidas de protección en las relaciones sexuales. Se trata de una tendencia general de toda la población”. El consumo de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual, conocido como chemsex, también está asociado a un aumento de la incidencia de ITS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1998, sustituye la terminología de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) por el de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) alegando que el término "enfermedad" es inapropiado para designar a aquellos casos que el paciente está con una infección de transmisión sexual y no tiene síntomas, pero debería recibir tratamiento.

La institución señala que si las ITS no se tratan pueden dar lugar a graves consecuencias. El herpes es posible que cause muerte prenatal o neonatal, prematuridad e insuficiencia ponderal del recién nacido. La infección por el virus del papiloma humano provocar cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer. Se calcula que la hepatitis B ocasionó más de un millón de defunciones en 2022, principalmente por cirrosis o carcinoma hepatocelular. La gonorrea y la clamidia, son causas importantes de enfermedad inflamatoria pélvica y esterilidad femenina.

Además, suponen también estigmatización, violencia doméstica, y afectan, en definitiva, a la calidad de vida. La formación en estas cuestiones es de importancia para paliar el problema, pero no suficiente. “Las ITS se conocen más, pero en muchos casos no aparecen síntomas o se expresan poco, por ello facilita la transmisión y si no se instaura el tratamiento correcto luego aparecen complicaciones” indica Díaz. Además, la mayor resistencia a los antibióticos añade complejidad al abordaje del tratamiento de la clamidia, la gonorrea y la sífilis que son provocadas por bacterias.

Para los expertos, el aumento sustancial de los casos de ITS exige atención urgente y esfuerzos conjuntos. “Las pruebas, el tratamiento y la prevención son el centro de cualquier estrategia a largo plazo. Debemos priorizar la educación sexual, ampliar el acceso a pruebas de cribado y tratamientos y combatir el estigma asociado a las ITS. Es necesario y urgente establecer en nuestro ámbito circuitos rápidos de derivación ágiles y bidireccionales entre los servicios implicados y tener profesionales de referencia en cada dispositivo que facilite el acceso y la comunicación” determina la facultativa Elena Díaz.