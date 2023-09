César Bonome, director médico del Hospital San Rafael: “Los anestesistas son fundamentales en el postoperatorio y en la recuperación del paciente”

El doctor César Bonome, nacido en A Coruña, es especialista en anestesiología y director médico del Hospital San Rafael. Centrado en reanimación en el área de cirugía cardiaca y trasplantes, hace tres años se inició en el proyecto directivo que ahora compatibiliza con su tarea asistencial.

¿Cómo describiría su trayectoria profesional después de asumir la dirección médica del hospital?

En este momento, puedo afirmar que soy un médico experimentado, tanto por los años de dedicación en un ámbito clínico asistencial y de investigación, como por estos tres últimos años dedicando muchas horas de trabajo a la dirección médica, realmente un mundo nuevo. Reconozco que estaba en una zona de confort, haciendo una medicina altamente cualificada y compleja, pero en un momento aceptas el reto de dirigir un hospital y ves que las múltiples oportunidades de mejora te dejan sin un minuto libre de tiempo.

He pasado de un escenario donde lo importante eran tus éxitos (pacientes complejos, publicaciones, investigación, conferencias…) a otro en el que lo que te importa son los éxitos de los profesionales que trabajan contigo y de la buena práctica clínica de los mismos, aunque sigo pensando que es más difícil dirigir una familia que un país y es más fácil mandar a todo un regimiento que a tu propio hijo.



Comenzando por su especialidad, como anestesista, ¿Tenemos que tener miedo a la anestesia?

Hoy en día la anestesia es segura gracias a la excelente formación de los anestesiólogos, que se ha visto incrementada de forma excepcional.

Existen algunas patologías que pueden poner en riesgo vital al paciente al administrarle fármacos anestésicos. Sin embargo, suelen detectarse previamente e intentamos realizar la técnica más segura para evitar riesgos. Por ese motivo los pacientes tienen que ser valorados antes de cualquier procedimiento anestésico, el anestesista le explicara los riesgos asociados a la intervención quirúrgica y en función a la fragilidad del paciente también le explicara los riesgos, no solo del período intraoperatorio sino del postoperatorio, e incluso la recuperación en planta.

Los anestesistas son fundamentales en el control del dolor postoperatorio y en la recuperación del paciente al disponer de técnicas de analgesia multimodal y anestesia regional que hoy realizan con ecografía. En los últimos años hemos visto una revolución tecnológica y farmacológica en anestesia convirtiéndose en una especialidad médica de las más segura y, aunque anestesiar a un paciente es complejo, podemos afirmar que es seguro y que se pueden predecir los riesgos es función de las patologías del paciente o de su fragilidad.

Desde su perspectiva profesional y siendo buen conocedor de ambas, ¿Sanidad pública o privada?

No existe ningún país en el mundo donde no exista la sanidad privada, sino no tendríamos ciudadanos que pudiesen decidir sus cuidados sanitarios de una forma personal. Una sanidad pública de calidad es fundamental, financiada con los impuestos de todos los contribuyentes, pese a que en nuestro país un 20% de la población no la utilice está bien que la financien, es algo solidario y siempre puedes optar por acudir a ella.

La sanidad pública es igual para todos los ciudadanos, con unas listas de atención clínica y de espera quirúrgicas, unos profesionales cualificados (aunque desconocidos para el paciente) y un sistema de gestión funcionarial que tiene algunos detractores. La sanidad privada es algo que eliges libremente, la financias de forma personal, eliges tú al profesional e incluso decides a donde quieres llegar en tus tratamientos. Las listas de espera son menores o nulas y, el que exista la sanidad privada, ayuda a descongestionar el sistema público.

Hemos vivido una pandemia donde la colaboración público – privada fue total. Creo que los gobiernos deben apoyarse en la sanidad privada. Lo que interesa es proporcionarles la mejor atención clínica a todos los ciudadanos y, en un futuro, se necesitaran mayores prestaciones sanitarias no pudiendo prescindir del sector privado.

Existen defensores radicales de que exista únicamente un sistema sanitario público, pero además exigen que tenga un “formato funcionarial”. Quieren imponer esa forma de funcionamiento como la única posible, sin posibilidad de gestión clínica donde el médico no tenga ningún compromiso en la gestión. Afirman sin más argumentos que eso es lo mejor para el ciudadano y para los profesionales. Desde mi punto de vista es totalmente erróneo. Es un modelo autoritario, antiguo, costoso y desincentivador, además de desaprovechar los recursos de la actividad sanitaria privada, que no tiene coste alguno al sistema público, y cuando este necesita concertar alguna actividad lo hace con unos costes fijos, mejor imposible.

Tenemos que tener una sanidad privada competitiva, de calidad y con dotación tecnológica, que pueda ser utilizada por cualquier ciudadano o colectivo. Las autoridades sanitarias, con responsabilidad y lógica, deben utilizarla como un recurso más para la prestación de atención sanitaria.

¿Ve sostenible, en un futuro, nuestro sistema sanitario?

Es una pregunta que, sinceramente, no tengo capacidad de responder, como tampoco si en un futuro se podrán mantener muchas prestaciones sociales o las pensiones como existen actualmente. Lo que sí es seguro es que los gastos sanitarios, en los próximos años, van a ser muy elevados porque la pirámide poblacional esta invertida y la población envejecida consumirá más recursos sanitarios y se necesitará más personal sanitario, que actualmente es deficitario.

Ante este déficit, los profesionales tendrían que trabajar más. Hay que ilusionar a los profesionales sanitarios y compensarlos adecuadamente, esto no es una tarea sencilla.

Por otra parte, los gastos farmacéuticos y en tecnologías son cada vez mayores, pero la sociedad ya no puede soportar más impuestos para pagar todos estos incrementos, porque encarecer tanto los costes de la vida que nos empobrece a todos. Realmente, nuestros políticos tienen que ser sinceros y analizar la sostenibilidad del sistema actual de pensiones y sanitario, si estamos hipotecando el futuro de nuestro país, no podemos mirar para otro lado y tenemos que ir haciendo cambios para que nuestros hijos no vivan mucho peor que nosotros.



¿Cómo será la medicina del futuro?

En los próximos años veremos una medicina personalizada, basada en la medicina preventiva y de detección precoz de la enfermedad, donde los tratamientos se administrarán de forma individualizada y, en muchas especialidades, adaptadas a la genómica del paciente. La evolución de la cirugía es hacia técnicas mini-invasivas en todas las especialidades: la agresión quirúrgica, la respuesta metabólica e inflamatoria es muy inferior que en la cirugía abierta con una recuperación del paciente muy rápida.

El paciente tendrá cada vez más capacidad de decisión en sus tratamientos y los cuidados médicos serán más humanizados.

La inteligencia artificial se utilizará para facilitar los diagnósticos en radiología, dermatología y al desarrollarse múltiples algoritmos complejos en otras muchas áreas de la medicina.

En resumen, una medicina más tecnológica y unos fármacos más efectivos y selectivos con menos efectos secundarios, pero que debemos compatibilizar con la confianza del paciente en su médico y en el desarrollo de una medicina más humanizada.

El Hospital San Rafael, ¿Cómo lo ve hoy y cómo será el futuro?

El Hospital San Rafael tiene una historia en nuestra ciudad de cincuenta y cuatro años de actividad ininterrumpida, desde 1969, incluso antes de la puesta en marcha del Hospital Juan Canalejo (actual CHUAC). Presta una asistencia médica y quirúrgica de calidad, adaptándose a todas las exigencias que impone la medicina actual. Desde sus inicios optó por un modelo de medicina donde se combinases los objetivos asistenciales con la prestación de docencia y colaboración en la investigación.

Me gustaría destacar especialmente que es un centro donde un paciente no es número de historia clínica. Se intenta prestar siempre unos cuidados humanizados y una atención personalizada. Todo el personal es excepcional y los niveles de satisfacción expresados por los pacientes dan buena prueba de ello.

Desde su origen, apostó por la innovación tecnológica y en los últimos años se ha introducido la cirugía robótica, la cirugía mini-invasiva, la cirugía torácica uniportal, la cirugía cardiaca endoscópica, la cardiología intervencionista valvular y las técnicas de ablación de arritmias, las técnicas endoscópicas terapéuticas para el tratamiento de la obesidad, la cirugía endoscópica espinal y guiada por sistemas de navegación robóticos entre otras novedosas técnicas de tratamiento en múltiples especialidades como cirugía general y traumatología que permiten manejar a pacientes complejos en un ámbito de cirugía de corta estancia o ambulatoria.

Es constante renovación e implementación de equipamiento tecnológico de vanguardia contamos con el robot Da Vinci, nuevas salas de hemodinámica y resonancias de mayor resolución. Tenemos que seguir progresando e invirtiendo para lograr una actualización completa en todas las áreas del Hospital.

Además, tenemos un proyecto de ampliación que espero podamos arrancar en breve para poder seguir prestando una asistencia personalizada y técnicamente adecuada a todos los pacientes que acudan a este hospital.

En definitiva, un hospital con futuro, aunque después de una pandemia, una guerra activa y una situación política complicada no sé cuál será el futuro al que nos tendremos que adaptar. Lo que tengo claro es que el Hospital San Rafael seguirá siendo una referencia sanitaria para nuestra comunidad.