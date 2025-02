Aumento de los casos de sarna, ¿cómo reconocer los síntomas?

Su incidencia ha aumentado significativamente tras la pandemia de la Covid. Según un estudio de la Academia Española de Dermatología, los casos han crecido un 40% cada año en España desde 2019. La sarna o escabiosis es una infestación de la piel causada por el ácaro Sarcoptes scabiei, y pese a la idea popular que asocia esta enfermedad con la falta de higiene, los expertos aclaran que cualquier persona puede contraerla, de cualquier nivel socioeconómico y en todos los ambientes culturales.

“Se considera una enfermedad altamente contagiosa. Su transmisión ocurre a través del contacto directo y prolongado piel con piel (aunque también es posible a través del contacto con la ropa) de las personas contagiadas. Por lo tanto, una persona está en riesgo de contagio si tiene contacto directo con una persona (o bien su ropa) que tenga la infección. Habitualmente es necesario un contacto prolongado, que habitualmente solo se da en el contexto de la familia, pareja, grupos de amigos/as que pasan tiempo juntos, o bien colectivos como residencias universitarias, actividades deportivas de grupo o situaciones similares", explica el dermatólogo del Hospital Ribera Juan Cardona, Óscar Suárez.



La sarna se puede confundir con otras enfermedades cutáneas que causan picor, como una alergia, un eczema, o síntomas de dermatitis atópica, y esto puede retardar el diagnóstico y favorecer el contagio. El principal síntoma de la sarna es el prurito, un intenso picor. Suele tratarse de un prurito generalizado, que afecta a todo el cuerpo, respetando la cabeza. Tiene una característica muy particular y es que empeora con el calor, bien de noche al estar abrigados en la cama o con el agua caliente.

La sarna se puede confundir con otras enfermedades cutáneas que causan picor, y esto puede retardar el diagnóstico y favorecer el contagio.

La intensidad de este picor puede llegar a impedir conciliar el sueño. Habitualmente el paciente presenta lesiones cutáneas características, los llamados “surcos”, en los que es posible visualizar el ácaro con la ayuda de un dermatoscopio, una lupa de aumento utilizada por el dermatólogo para explorar la piel. “Entre las complicaciones más frecuentes que puede causar la escabiosis se encuentran la sobreinfección bacteriana de la piel, originada por el rascado continuo, debido al picor tan intenso que sufren los pacientes”, explica el doctor Suárez.



“También cabe destacar la alteración en la calidad de vida que sufren los pacientes. especialmente si existe un retraso en el diagnóstico, debido a la dificultad para conciliar el sueño durante semanas”, añade.



Tratamientos

El tratamiento tiene tres pilares fundamentales, todos ellos imprescindibles para lograr la curación: tratar al paciente, tratar a los convivientes/contactos próximos del paciente (familia, pareja, amigos cercanos, etc) tengan o no picor, y finalmente el tratamiento de las prendas de ropa del paciente (sábanas, ropa interior, etc).

“En un primer momento se realizaría un tratamiento tópico, aplicado de pies a cabeza con posterior lavado a las 8-12 h, repitiendo el mismo ciclo de tratamiento habitualmente a los 7 días. Los tratamientos tópicos más empleados son la crema de permetrina al 5% y la fórmula magistral de vaselina azufrada al 6- 10%”, comenta el especialista del Hospital Ribera Juan Cardona.

Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un aumento de los casos que no responden satisfactoriamente al tratamiento tópico. Este fracaso del tratamiento, generalmente, se ha relacionado con varias causas como la incorrecta aplicación por parte de los pacientes, la falta de tratamiento simultáneo de los convivientes o la desinfección insuficiente del ambiente. Pero también se da otra causa relevante a esta falta de respuesta y es la resistencia del ácaro a esta propuesta de tratamiento.

“En los casos más severos, que se prolongan más en el tiempo o que no responden al tratamiento tópico es habitual utilizar un fármaco oral: la ivermectina. Su dosis debe ajustarse según el peso del paciente. El tratamiento debe administrarse al menos dos días con un intervalo de una semana entre ellos. Es importante recordar que, aunque en la ficha técnica del producto figura que se debe tomar en ayunas, numerosas guías internacionales aconsejan expresamente su ingesta con alimentos”, indica el doctor Suárez.

Los médicos aconsejan que ”ante la mínima sospecha” se acuda al especialista, ya que el tratamiento adecuado y precoz constituye el arma más eficaz para curar la enfermedad y evitar su transmisión a otras personas.

Como recomendación básica general para la higiene en el hogar tras un brote, habría que lavar la ropa de cama, pijamas y toda la ropa que se ha utilizado en la semana anterior al diagnóstico en agua caliente, al menos 60º. Los ácaros no pueden vivir fuera de la piel más de tres días, así que la ropa que no puede lavarse puede meterse en bolsas de plástico y mantenerlas aisladas por una semana.



Pide cita

www.riberasalud.com/juan-cardona/

Teléfono: 981312500