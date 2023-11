La transparencia, a dos velocidades: solo tres concellos han publicado la declaración de bienes de los concejales

Las nuevas corporaciones surgidas de las elecciones de mayo se constituyeron en junio pero todavía hay aspectos que, pasados cinco meses, viven en el mandato anterior. Uno de ellos es el de la transparencia, una palabra que, como la participación ciudadana, estuvo en boca de todos al abrigo de la crisis económica e institucional desatada a partir de 2008 y que ahora apenas es una pestaña en las webs municipales que puede estar o bien vacía o sin actualizar desde hace años. Es habitual que informen puntualmente en cuestiones relacionadas con contratación y presupuestos, tasas y ordenamientos pero son menos rápidas en cuanto a los ediles. El (mal) ejemplo cunde por las tres comarcas.



En Ferrol no se han publicado todavía las declaraciones de bienes de los concejales. Faltan las del BNG, que las facilitará, aseguran, en cuestión de días. Es un trámite obligatorio la entrega de los datos económicos para poder tomar posesión, para su fiscalización por los órganos correspondientes. Sin embargo, este es un informe protegido. A mayores, se hace público otro documento, sin datos sensibles, en los que se da cuenta, por ejemplo, de los inmuebles que se poseen, coches, saldo en las cuentas corrientes... Un ejercicio de voyerismo que a los representantes públicos les resulta a veces incómodo por lo que tiene de intromisión en su vida personal pero que se ha normalizado en la mayoría de las instituciones.



En la Diputación de A Coruña, por ejemplo, se publica al tomar posesión y también en el momento del cese, así como durante el mandato si hay algún cambio significativo. Se supone que se pretende así controlar públicamente que no haya un incremento injustificado de bienes que puedan derivar del ejercicio del cargo público.

Diputación



Ahí, en la web provincial, es donde podemos conocer la declaración de bienes de la popular Susana Sanjurjo, única concejala ferrolana en la institución. Sus pisos y garajes, el coche que conduce (un Audi A3 de 2007) o lo que le queda por pagar de la hipoteca. Figura también la declaración del alcalde de As Pontes y presidente de la institución, el socialista Valentín González (él tiene un Nissan Patrol de 1996 y una moto Suzuki Van de 2013); del alcalde de Pontedeume, también del PSOE, Bernardo Fernández (en su caso, la del cese, todavía no está publicada la de la toma de posesión de 2023; conduce un BMW de 2017); de la concejala socialista de Valdoviño Rosa Ana García (tiene un Seat Ibiza de 2016, un Seat León de 2018 y una moto Yamaha de 2015); y de dos edilas de Moeche, María del Mar Méndez –PP– (conduce un Mercedes Benz de 2020 o 2021 –es ilegible el último dígito en la declaración escrita a mano–) y Cristina García –BNG– (que tiene un Seat León de 2002).



También están accesibles las retribuciones de cada uno. Valentín González, como presidente, cobra 80.000 euros. Los concejales de la zona con dedicación exclusiva, 69.441,14 euros. Son Bernardo Fernández, Cristina García, Rosa Ana García y Susana Sanjurjo. María del Mar Méndez cobra por asistencias (al pleno, 591 euros; a comisiones informativas, 370 euros).

As Pontes, Pontedeume y A Capela aportan la documentación en sus portales específicos



En el caso del Concello de Ferrol, sin embargo, en la web todavía aparecen las declaraciones de bienes de 2019 y las retribuciones también de ese mandato. Hay que buscar en el Boletín Oficial de la Provincia, donde el 19 de octubre se publicaba oficialmente quiénes tienen dedicación exclusiva (Maica García, Blanca García, Pamel Pieltain, Ricardo Aldrey, Arán López y Rosa Martínez), quiénes parcial al 90% (Javier Díaz y Elvira Miramontes) y quiénes parcial al 75% (Jorge Suárez, Julián Reina, Eva Martínez, Germán Costoya e Iván Rivas). En el acta del pleno del 29 de junio se recogen esas retribuciones, de 47.280 euros para el alcalde; 40.594,53 euros para las dedicaciones completas; 36.535, 97 para las parciales al 90%; y 30.445,90 para la oposición. Quienes no tengan dedicación reciben, al mes, 663 euros por asistir a plenos (se paga uno como máximo), 225 por Xunta de Goberno (máximo de cuatro) y 45 por comisiones informativas (máximo de diez).

Senado y Congreso



El alcalde, José Manuel Rey, renunció a su dedicación al ser nombrado senador, pues la ley obliga a elegir una de las dos retribuciones y optó por la de la Cámara Alta (todos los senadores cobran 3.189,31 euros al mes en 14 pagas y los de fuera de Madrid suman 2.047,01 mensuales, lo que hace un total de 73.308).



Es a la web del Senado donde hay que ir a buscar su declaración de bienes, así como la de intereses económicos. Es un documento diferente al de la Diputación, en el que se hacen públicos los bienes y salarios percibidos pero también lo que se ha pagado en la declaración de la Renta (14.479 euros), así como depósitos en cuentas de ahorro o hipotecas. En su caso, el vehículo es una herencia y no se especifica el modelo.



También en el Senado está disponible la declaración de bienes de la ferrolana Verónica Casal (PP), con diversos bienes en Narón y un IRPF positivo de 14.471 euros. No describe vehículos.



Otro represante popular ferrolano es Miguel Tellado, a cuya declaración se accede desde la web del Congreso. En su caso ha pagado de IRPF 26.594 euros. Declara un Peugeot 207 de 2012, un Citroen C4 Space Tourer de 2018 y un Kia Ceed de 2022.

Narón, un vacío



¿Y qué pasa en los demás concellos? Narón tiene su propio portal de transparencia. En el apartado institucional, en altos cargos, el espacio para la declaración de bienes y actividades está vacío; aunque las retribuciones sí están actualizadas. La alcaldía se paga con 57.599 euros y las otras dedicaciones exclusivas (Urbanismo y portavoces de PSOE y PP), con 32.669. Las dedicaciones parciales (70%) son para tres concejalías de Gobierno y para la portavoz del BNG y ascienden a 22.868 euros.



Los demás municipios, en su mayoría, acuden a webs de transparencia homogéneas facilitadas por instituciones como la Diputación. Ahí hay un apartado para declaración de bienes y retribuciones pero no siempre están disponibles. En el caso de Fene no hay bienes, por ejemplo, aunque sí la publicación en el BOE del acuerdo plenario para las retribuciones. Lo mismo sucede en Neda o en Valdoviño. En Mugardos aparecen los bienes de 2019, aunque las retribuciones son de este año. En Ares esos apartados no tienen contenido. En Cedeira informan sobre los salarios y en cuanto a los bienes, remiten al BOP, en el que se publica que está depositada la declaración. El portal de transparencia de Moeche no da información sobre los ediles y tampoco San Sadurniño ni As Somozas.

Los concejales que acuden a la Diputación o al Senado sí tienen disponibles sus datos económicos

Sí están los datos de Pontedeume, con un documento resumen que recoge la declaración de todos los ediles. También en As Pontes, con la información detallada de cada uno de los concejales (aunque en algunos solo figura el nombre). La sede electrónica de A Capela, en su apartado de transparencia, también da cuenta de declaraciones de bienes y de incompatibilidades, mientras que en la de Cabanas se cumple solo con la publicación de las retribuciones y en la de Monfero no se recoge ninguno de estos apartados referidos a los concejales.



En el Ortegal, las declaraciones de bienes en Ortigueira son las de 2019 y las retribuciones, las actuales. Lo mismo sucede en Cerdido. En Cariño y en Mañón figuran los salarios pero no los datos de los ediles.