Reportaje | Teatro para entender mejor las enfermedades mentales

Antonio, Raquel e Iria, alumnos de 2º de ESO del Jesús Maestro, salieron encantados ayer del auditorio de Afundación, donde disfrutaron de una propuesta escénica que se enmarca en el ciclo “Educación S. XXI” que propone la Obra Social de Abanca a estudiantes y docentes de Secundaria y Bachillerato de Ferrolterra. Todos pudieron disfutar de la obra “Esas cousas marabillosas”, de la compañía Empatía Teatro.



A través de esta propuesta, que encandiló a alumnado y profesorado en general, se pretende que los jóvenes puedan comprender mejor de mano de este tipo de representaciones escénicas, lo que suponen las enfermedades mentales, así como su prevención y el hecho de tener mayor empatía con quienes las padecen.



Pese a que la temática es complicada, entre el entregado público no faltaron las sonrisas, carcajadas y alguna lagrimilla que otra. Al salir todos coincidían en que había sido una puesta en escena “excelente”. Para Antonio, alumno del Jesús Maestro, el monólogo de Elisardo de la Cruz “moló porque fue una representación muy participativa y eso hacía que estuvieras atento”. En su caso, él fue uno de los jóvenes que tomó parte activa en la función, que se desarrolla con una interacción continua entre público y actor, ejerciendo los asistentes de actores secundarios. Por su parte, Raquel, destacó que “me gustó mucho la obra, nos ha hecho reflexionar”. Su compañera Iria también salió entusiasmada y destacó el hecho de ser “super participativa”.



Los tres sacaron en claro varias conclusiones como la de ser más empático con aquellas personas que puedan estar pasando por un mal momento y se mostraron muy “sorprendidos” con el hecho de que mucha gente de su edad pueda llegar a pensar en cuestiones como el suicidio. Asimismo, los tres estudiantes del Jesús Maestro coincidieron en destacar el hecho de que “hay que vivir el día a día, la vida tiene mucho bueno que ofrecernos a todos, es maravillosa, como dice el título de la obra”.



Por su parte, Ana Martín, la tutora del grupo de 2º de ESO del CPR Jesús Maestro añadía que lo más impactante es que “el protagonista es el hijo de la mujer que se quiere suicidar, que se siente culpable, pese a que sea algo ajeno a él, e intenta sacar a su madre de la depresión que vive por todos los medios y cuando no lo consigue se siente todavía más culpable, en definitiva, la obra nos habla de frustración, queremos que todo nos salga bien y muchas veces por mucho que luches las cosas no dependen de tí y es muy importante saber diferenciar a dónde puedes llegar.... Por ello se dice que las personas que viven en un ambiente de suicidio suelen repetirlo, algo que ocurre por ese sentimiento de culpabilidad, no pueden evitarlo y caen también en la depresión”, subraya la profesora. Para la tutora la forma en la que se ha planteado el tema “ha sido muy amena, algo que nos ha gustado a todos”, dijo.



En la obra acontece algo trágico, pero pese a ello lo que subyace es que la vida es muy valiosa y hay que seguir adelante porque vale mucho la pena vivirla.



Un espectáculo mágico



También estaba muy satisfecho Elisardo de la Cruz de la excelente acogida que había tenido la obra ayer. “Este espectáculo cambia continuamente porque a participación do público faina diferente, todas as funcións son diferentes pero esta un pouquiño máis”. En esta ocasión, al tratarse de público juvenil “a cousa cambia aínda máis, porque é certo que a xente menos acostumada ao teatro é máis difícil captar a súa atención e este formato –participativo– si que lles axuda a estar implicados como aconteceu aquí, e unha vez que conectan co espectáculo convértese nunha festa, maxia e emoción”, asevera.



La obra, un exitoso monólogo del dramaturgo inglés Duncan Macmillan, se centra en la vida de un joven desde los 7 años a la etapa adulta. “Vai pasando por todas as etapas da vida, e tamén a da mocidade, un momento vital na formación da personaxe cuxas experiencias e vivencias son máis fortes nesta idade moza, non só pola temática senón porque gran parte do clímax da persoaxe acontece na idade adolescente, de aí que se teña acadado esa conexión co público o que o fai todo moito máis máxico”.



De la Cruz destaca también el hecho de que con los datos sobre suicidios en Galicia y el aumento por cinco de las autolesiones entre jóvenes tras la pandemia bien merecen que se pongan en marcha acciones como esta. “Nós desde a compañía loitamos por darlle a maior difusión posible as enfermidades mentais sobre todo entre a mocidade que é onde acontecen os grandes cambios desta sociedade”, matiza.



Elisardo de la Cruz tuvo palabras de agradecimiento también para Afundación y el ciclo “Educación S. XXI”, que, según explica, “aposta por esta realidade social”. También los felicita por el formato escogido para abordar el tema “achegando a preocupación pola saúde mental aos institutos e os colexios”. Agradeció asimismo al Padroado da Cultura de Narón por producir la obra y a Flor Maceiras “por descubrirme este fermoso texto”.