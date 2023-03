Narón aproba un modificado de crédito de 2,4 millóns para realizar obras e eventos

Os edís de Terra Galega (TEGA) e PSOE –coa abstención do PP e do BNG– aprobaron onte na sesión plenaria de marzo unha modificación de crédito de 2,46 millóns de euros que se destinarán “a diversas obras e eventos a levar a cabo no municipio este ano”.

O concelleiro de Facenda, Román Romero, indicou que entre as actuacións proxectadas con cargo a dita partida atópanse os estacionamentos de proximidade da Gándara e Piñeiros; as obras para unha rúa de nova apertura perpendicular á San Carlos e outra na estrada de Castela; a construcción dunha pérgola e remodelación do parque 23 de novembro; a instalación dun sistema de monitorización das entradas e saídas do polígono do Río do Pozo; a ampliación do saneamento na estrada do Trece ou a urbanización da rúa Camiño do Peregrino.

Tamén se recolle con ditos cartos a reposición de caucho en varios parques do termo municipal, o mantemento de servizos de seguridade viaria na zona urbana e melloras de accesibilidade e acondicionamento de beirarrúas.

Desde o Consistorio indican que, así mesmo, con cargo a este modificado, sairán adiante actuacións como a reparación e mantemento de vías públicas; a realización de eventos de carácter lúdico; actividades de conciliación familiar, de promoción turística e festas gastronómicas.

Modificación de taxas

Na sesión plenaria aprobouse provisionalmente a modificación das ordenanzas reguladoras das taxas por recollida de refugallos sólidos urbanos e pola expedición de documentos administrativos.

En canto á primeira, dende o executivo local indican que o incremento da bonificación de Sogama, que pasou do 10 ao 15%, “repercutirá directamente nos recibos que abonan os veciños e veciñas a partir do terceiro trimestre do presente ano.

No transcurso do pleno tamén aprobáronse dúas declaracións institucionais: unha delas en defensa dun servizo postal público de calidade en Narón, no que traballan 17 persoas para cubrir diariamente 21 zonas de reparto. Dende o Concello apóianse as reivindicacións do colectivo e ínstase á empresa pública “a manter o persoal necesario para cubrir as súas obrigas”.

Mentres, a través da segunda declaración amosou o respaldo unánime da corporación ás traballadoras e traballadores do almacén de distribución de Lidl en Río do Pozo, que leva en folga indefinida dende o 14 de febreiro.

No apartado das mocións, aprobouse a presentada polo PP en relación aos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo e outra do BNG sobre a denuncia de deportación da eurodeputada Ana Miranda de Israel.