Al menos 30 hectáreas de monte calcinadas en un incendio forestal en As Pontes

Al menos una treintena de hectáreas de monte en la proximidades del núcleo de A Cuiña, en el término municipal de As Pontes se han visto afectadas por un incendio forestal que, por el momento, continúa activo. Se trata del cuarto fuego registrado en el área de Ferrolterra desde el inicio de la temporada estival, pero el primero de unas dimensiones tan considerables -los otros, dos en Narón, uno en San Sadurniño y otro ayer mismo en Monfero, apenas alcanzaban una hectárea-.



Según informó la Consellería de Medio Rural, el fuego, cuyo origen todavía se desconoce, fue registrado poco antes de las 20.30 horas. Por el momento están trabajando en la extinción del mismo dos agentes forestales, cinco brigadas, dos camiones motobomba y un helicóptero. Asimismo, poco antes de la medianoche se barajaba la posibilidad de evacuar a los vecinos del mencionado núcleo poblacional pero la cercanía de las llamas, pero finalmente el cambio en la dirección del viento parece haber descartado esa posibilidad. No obstante, desde Medio Rural no se descarta tomar esta medida de continuar avanzando el fuego hacia otras partes del municipio.