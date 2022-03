El lado oscuro de la luz: Una vecina de O Grove recibe una factura de 4.822 euros

En todas las casas se está notando el aumento de los precios en la cesta de la compra, los carburantes y especialmente en la factura eléctrica, que está lastrando las economías familiares. Pero disgusto, el que se llevó María Jesús Lapido, una vecina del lugar de Campos, en O Grove, que este jueves recibió la temida factura de la luz. En un principio pensó que la compañía eléctrica le había facturado 488 euros, un precio ya muy alto, pero que por desgracia, está rondando en muchas casas, sin embargo, cuando su hijo se fijó bien en el recibo, comprobó que ponía claramente la desorbitada cifra de 4.822,40 euros por el consumo de 33 días.





“Pensamos que eso non podía ser, que tiña que ser un error”, señala su hijo Javier, quien explica que la sorpresa fue mayúscula ya que recientemente habían cambiado de compañía eléctrica pasándose a una del mercado libre, con el supuesto compromiso de que el recibo de la luz sería más barato, y ésta era la primera factura que le llegaba tras el cambio.





Reclamación en Consumo

Temblando por el enojo, María Jesús llamó a la compañía, pero tan solo le dijeron que debía abonar la factura tal y como marcaba, y ayer mismo fue a la oficina de Consumo en el Concello para poner una reclamación a la compañía Repsol, “agora temos que esperar, non sei como vai seguir a cousa nin en que vai quedar, pero o que non é normal é que che manden unha factura así”, lamenta Javier.





Y es que no se explican como se pudo llegar a esa cantidad ya que se trata de una vivienda común, con un consumo normal, “non ten nin calefacción porque usa estufa de leña. So ten a televisión e os electrodomésticos e o calentador da auga, non ten máis”, indica su hijo.





Asimismo añade, “xa lle estaba vindo moito, porque leva varios anos pagando máis de 100 euros ao mes, e ahí atrás chamáronme para facerme unha oferta de outra compañía e tal e como me explicaron si que salía bastante máis barato. Vendo o que está pasando é normal que suba un pouco pero unha cousa son 100 ou 200 euros e outra son case 5.000 euros. Nin que gastáramos nós a luz de todas as casas e a fábrica do lado. É unha vergonza, porque non é normal”.





También hablaron con personal de Naturgy que ahora enviará a un técnico para revisar la lectura del contador de la luz y tendrán que esperar a que se resuelva la incidencia. Por lo pronto, siguiendo la recomendación de Consumo, no abonarán la factura y esperarán a la resolución.