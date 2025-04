La Diputación invierte 96.500 euros en actividades de cinco concellos

Durante esta semana, la Diputación daba a conocer la resolución definitiva por la que se aprueba la concesión provisional de subvenciones para concellos de menos de 50.000 habitantes en materia de actividades de promoción económica en 2025, que dejará en la zona 96.478,40 euros.



Dentro de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, se presetaron a esta convocatoria un total de doce términos municipales de los cuales solo cinco han contado con una resolución favorable.



En este sentido, las localidades con mayor beneficio serán Mugardos y Narón, que contarán con una subvención total de 30.000 euros. En el primero de los casos, este importe se destinará a la XXXIII edición de la Festa do Polbo –siendo el importe a justificar un total de 50.000 euros– y, por su parte, la administración naronesa dedicará esta misma cuantía a la promoción y difusión de la XXV convocatoria del Oenach Atlántico 2025, que cuenta desde hace once años con la distinción de Interés Turístico de Galicia.



El Concello de Pontedeume contará con una partida que asciende a los 21.278,40 euros para poner en marcha la I Feira do Queixo. Esta cita tendrá lugar el próximo fin de semana, tanto sábado como domingo, en la alameda de Raxoi y reunirá a una veintena de productores.



El término municipal fenés percibirá un total de 10.000 euros para desarrollar actividades de fomento y dinamización en lo ámbitos del sector económico y turístico y la partida dedicada a San Sadurniño –un total de 5.200 euros– irá destinada a la subvención de las celebraciones de la XXVIII Feira da Plantación –que se celebrará el próximo domingo en el paseo fluvial– así como de la XVI Feira Rural, cita estival.



Peticiones rechazadas



Para poder optar a una de estas cuantías, los Consistorios tendrían que cumplir unos mínimos. Esto hizo que, según los criterios del organismo provincial –disponibles para consulta en las bases específicas de la convocatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia del 5 de diciembre de 2024– varios municipios de la zona quedasen fuera de esta convocatoria.



Este fue el caso de A Capela, que destinaría los fondos a la organización de la XXXV Festa do Requeixo; la presente convocatoria del Ares Indiano; la Festa da caldeirada e da sardiña lañada, que convoca el Concello de Cariño; la campaña navideña del Consistorio cedeirés; la tradicional oda al pan que se realiza en Neda o la Feira Internacional de Artesanía e produtos das nacións celtas que convoca el municipio de Ortigueira.



En el caso del ejecutivo modestino no se admitió su propuesta –que iría dirigida a la organización y realización de la VII Feira do Queixo– ya que el importe solicitado, 4.600 euros, no llegó al mínimo establecido en las bases de la convocatoria, un total de 5.000 euros.