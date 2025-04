O Día do Libro Infantil celébrase en Neda con dúas presentacións literarias pouco convencionais

Hoxe, 2 de abril, conmemórase o Día do Libro Infantil e Xuvenil, unha celebración á que se suma o Concello de Neda con diversas accións como a que terá lugar esta tarde de mércores, ás 18.30 horas na biblioteca municipal, na que abundará a maxia e incluso se agasallará algún exemplar.



A saga “Crónicas do Mago Errante” será a protagonista desta primeira cita, que virá da man do escritor e ilusionista Daniel Ares Blanco. O venres, no mesmo espazo e hora, a sala infantil acollerá a presentación da obra “A la aventura”, escrita por Alicia Morales Carneiro, unha veciña do concello de tan só sete anos. Ademais, a celebración tamén incluíu a visita que realizou onte o alumnado do CEIP San Isidro ás instalacións.