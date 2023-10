Derrota abultada con explicación

Que el Racing pierda en el campo del Espanyol entra dentro de lo posible, pero hacerlo por tres goles de diferencia indica que algo se salió de lo habitual. Fue la decisión del colegiado andaluz Quintero, cuando no se había completado la primera media hora de partido, de expulsar a Moi Delgado por una acción fortuita que seguramente debería haberse quedado en amarilla. A partir de ahí, competir en inferioridad numérica ya se hizo imposible para un equipo ferrolano que, al menos, no tiene demasiado tiempo para lamentarse, porque en lo que queda de semana tendrá que hacer frente a otros dos encuentros.



No amedentró al Racing el hecho de enfrentarse a un rival histórico y un escenario de campanillas. Es más, a pesar de los cambios que introdujo en su once titular pensando en lo que se le viene esta semana –Moi Delgado, Nacho Sánchez y el regreso de Sabin Merino fueron las principales novedades–, el equipo ferrolano consiguió que durante los primeros minutos no pasase prácticamente nada. Sin problemas en defensa al tener totalmente maniatado a su rival y con las ideas claras en ataque para mover la pelota, el duelo fue mucho más plano de lo que le quería el Espanyol.



Incluso fue el cuadro verde el que se estiró con más peligro sobre la portería local. Primero con un disparo de Josep Señé desde la frontal del área que se marchó alto pero, sobre todo, con une triple ocasión en la que el cabezazo del propio Señé o los posteriores remates de Sabin Merino o Carlos Vicente se toparon con las paradas de Pacheco o los despejes de los defensas locales para no significar el gol visitante.



Era un tramo de partido en el que el cuadro verde parecía mejor plantado en el campo... hasta que una acción lo cambió todo. Un control de Moi Delgado acabó con la pierna del lateral izquierdo racinguista tocando fortuitamente en un rival, lo que el árbitro entendió que era merecedor de expulsión. Y en inferioridad numérica, las tornas cambiaron, porque el Espanyol ya sí que tomó las riendas del partido y se acercó mucho más al área racinguista hasta que un centro de Keidi Bare desde la derecha fue cabeceado a gol por Braithwaite para hacer que el partido se fuese al descanso con la renta local y un panorama difícil para los visitantes.

Adiós

Las opciones de que el Racing luchase por los puntos, además, se acabaron nada más empezar la segunda parte cuando un desjuste defensivo dejó a Pere Milla solo delante del portero Cantero, al que batió para hacer que la situación ya fuese casi imposible. Fueron estos unos minutos en los que, de hecho, el Espanyol se recreó en su superioridad ante un rival que estaba herido y que no sabía cómo reaccionar.



Con el paso de los minutos, el Espanyol se notó cada vez más cómodo, mientras que el Racing trataba de estirarse en busca de crear peligro y conseguir, tal vez, el gol del honor. Pero lo único que pasó fue que el delantero local Braithwaite sacó a pasear su calidad para marcar el tercer tanto para los suyos y terminar de dibujar un resultado muy abultado.