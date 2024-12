A Banda do Bosque, protagonista de ‘Bibopalula’, a primeira serie musical en galego

O paporrubio Robin, a pega Pegui, o picapau Carpin e o merlo Merli Estes son os protagonistas de ‘Bibopalula’, a primeira serie musical de animación en galego. Esta banda de paxaros non só canta e fai rir, senón que tamén convida a pequenos e maiores a aprender sobre amizade, natureza e curiosidade a través das súas historias e cancións.



A trama de ‘Bibopalula’ xira arredor das aventuras destes catro amigos no bosque que comparten con outros personaxes como o Señor Moucho, a Cegoña, o Pombo Mensaxeiro ou a Señora Curuxa. En capítulos breves de cinco minutos, os membros da Banda do Bosque enfróntanse a aventuras que os levan a explorar os ciclos naturais, descubrir novas perspectivas e reforzar os seus lazos de amizade.

A música como protagonista

En cada episodio, a música ocupa un lugar central. As cancións orixinais de Santi Jul e Iván Laxe, interpretadas pola Banda do Bosque, converten as conclusións das historias en auténticos videoclips que os máis cativos poderán bailar e cantar xunto aos seus protagonistas. Estas melodías, xa dispoñibles en plataformas dixitais, son unha ponte que leva a experiencia de Bibopalula máis aló das pantallas.



Creada por Andrés e Laura Mahía e producida por Undodez, ‘Bibopalula’ é unha aposta clara polo audiovisual en galego, un produto pensado e desenvolvido integramente en Galicia. Coa participación de voces como Melania Cruz, Marta Lado, Iria Lamas, Marita Martínez e Xosé Antonio Touriñán, a serie combina o talento actoral cunha narrativa orixinal que conecta directamente co público máis novo.



Os primeiros 20 capítulos están dispoñibles en xabarin.gal e na aplicación Xabarín, da Televisión de Galicia, marcando un fito na oferta de contido de animación musical en galego para a infancia. A temporada completa chegará a 55 episodios, cada un coa súa propia aprendizaxe.

Un universo que transcende as pantallas

‘Bibopalula’ non se limita ás pantallas. Undodez, a súa produtora, xa traballa na creación de contos infantís inspirados nos personaxes, unha aplicación interactiva e un espectáculo musical en vivo que levará a Banda do Bosque aos escenarios de Galicia da man da produtora de artes escénicas Ainé.



Ademais, están en marcha iniciativas educativas que inclúen unidades didácticas para centros escolares e visitas dos personaxes ás aulas, reforzando os valores que a serie promove: o respecto polo medio natural, a importancia da colaboración e o poder transformador da música.



Con ‘Bibopalula’, Galicia suma unha produción que vai máis aló do entretemento. Esta serie reivindica o galego como lingua de aprendizaxe e diversión, demostrando que é posible crear contidos de calidade que conecten coa cultura local sen renunciar a estándares globais.



Se aínda alguén non coñece a Banda do Bosque, este é o momento. Pode visitar bibopalula.gal, descargar a aplicación Xabarín ou acceder aos seus perfís en redes sociais para mergullarse no universo desta serie única.