Los testimonios de represaliados en la dictadura salen a la luz en Pontedeume

Tras haberse presentado en el Ateneo Ferrolán y el Pazo da Cultura de Narón, los actos de difusión del libro “Memorial e monumento ás vítimas do franquismo en Ferrolterra, Eume e Ortegal” vuelven a cambiar de localidad. En esta última ocasión, que tuvo lugar ayer en la Casa da Cultura de Pontedeume, el autor Antonio Blanco Carballo estuvo acompañado, además de por el alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro, por el coordinador de la obra y represaliado Anxo Ferreiro Currás. Según apuntó el escritor, el encuentro tuvo una repercusión particular debido a que el municipio fue una "zona moi sensible á represión" y sus Fragas un espacio señalado para la guerrilla.



El ejemplar, que fue editado por la Diputación de A Coruña para la Comisión Pro Memorial e da Memoria Histórica, recoge la historia anteriormente silenciada de personas represaliadas durante la dictadura franquista en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Con este fin, el relato aporta datos, testimonios e investigaciones que contribuyen a la recuperación de la memoria histórica. Asimismo, destaca la documentación del proceso de creación del monumento instalado en el parque Antón Varela del barrio de Canido.

Ya en la inauguración de dicha escultura, el autor reclamó en su discurso el hecho de que no se pueda acceder al muro del castillo de San Felipe que fue escenario de fusilamientos durante la dictadura. Para apoyar esta reivindicación, que se fundamenta en el hecho de que se prohíba el paso únicamente a esta parte de la fortaleza, el escritor aportó ejemplos de otros casos similares enmarcados en el territorio internacional, como pueden ser elementos localizados en países como Alemania, Polonia o Austria, que se revalorizan otorgándoles un sentido didáctico, tanto a través de la propia visibilización como de la incorporación de paneles explicativos, por ejemplo.

Además, en este acto de presentación y en anteriores, Blanco Carballo también dio cuenta del compromiso, "incumprido despois dun ano", del concelleiro de Cultura de Ferrol, José Antonio Ponte Far, de incluír en la lista municipal de monumentos el memorial a las víctimas, así como el que recuerda los sucesos del 10 de marzo de 1972.



Durante el acto de presentación, el alcalde de Pontedeume y diputado portavoz del gobierno provincial, que también participó en calidad de bisnieto de uno de los fusilados en el castillo de San Felipe, resaltó la importancia de la obra para “dar a coñecer a historia que moitas veces trataron de silenciar” y “dignificar e manter viva a memoria das persoas que sufriron a dura represión do franquismo por defender a democracia e a liberdade”.



De la misma manera, Antón Blanco Carballo dio cuenta de algunos de los episodios que recogió a lo largo de su investigación y remarcó la necesidad de continuar tanto con el estudio como con la visibilización social de estos hechos. Según el autor, el conocimiento es imprescindible para que las generaciones futuras sean conscientes de cuál es la verdad sobre la represión franquista y las consecuencias que tuvo para cientos de personas.



El encuentro, que contó con una amplia asistencia de público que prácticamente llenó la capacidad de la sala, tuvo la expectación de familiares de víctimas que fueron fusiladas, paseadas, mujeres a las que raparon el pelo para marcarlas y avergonzarlas e incluso el hijo de Pancho el guerrillero. Asimismo, también estuvieron presentes distintos representantes institucionales y otras personas interesadas en la historia de la comarca.