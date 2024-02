Los servicios sanitarios atienden a dos personas implicadas en un accidente vial en Pontedeume

Al menos dos personas tuvieron que ser atendidas esta tarde por los servicios sanitarios de urgencia al resultar heridas en un accidente automovilístico en el término municipal de Pontedeume.



Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente, una colisión entre dos turismos, tuvo lugar sobre las 17.18 horas en la N-651 a la altura del lugar de A Regueira, en la parroquia de Andrade. Al parecer fue un particular sin relación con el siniestro quien alertó a la central autonómica, solicitando asistencia sanitaria para una mujer que viajaba en uno de los vehículos, que se quejaba de dolor en el pecho.



No obstante, la Policía Local, a su llegada al lugar del accidente, volvió a contactar con el 112 para pedir una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dado que uno de los implicados estaba convulsionando. Así, además de los funcionarios municipales y la dotación sanitaria, desde el Centro Integrado se movilizó hasta el punto a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de mantenimiento de carreteras –también se alertó a los Bombeiros do Eume y a Protección Civil, pero su presencia no fue necesaria–.



Por el momento se desconoce si finalmente alguno de los afectados tuvo que ser trasladado al hospital de referencia.