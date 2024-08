Una salida de vía en Pontedeume provoca grandes retenciones en la circulación

Vecinos de Pontedeume y de Cabanas se tuvieron que enfrentar en el mediodía de este jueves a importantes retenciones de tráfico a causa de una salida de vía en la parroquia eumesa de Vilar. Tal y como detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar sobre las 14.30 horas a la altura del punto kilométrico 17 +500 de la carretera N-651, en el área de Campolongo.



Al parecer, el conductor de una furgoneta de reparto perdió el control de su vehículo, colisionando frontalmente con un poste de suministro eléctrico, que quedó parcialmente derribado. Así, testigos presenciales del suceso alertaron de inmediato a la central autonómica, que movilizó hasta el punto a la Guardia Civil de Tráfico, al servicio de mantenimiento de viales y, dado que a raíz del choque los cables de la luz quedaron muy próximos al suelo, a la compañía suministradora.

Asimismo, también se avisó a la Policía Local de Pontedeume, cuya presencia finalmente no fue necesaria, y a los Bombeiros do Eume, que pese a ser movilizados tuvieron que volver a base a medio camino dado que no había que realizar ninguna excarcelación.



Por otra parte, a pesar de que inicialmente se pensaba que no había heridos, finalmente se solicitó la presencia de una ambulancia asistencial de Urxencias Santiarias de Galicia-061 para asistir al conductor –se desconoce si tuvo que ser trasladado–. Como se señaló, a consecuencia de la intervención se produjeron importantes retenciones en la carretera que no se solventaron hasta más de una hora más tarde.