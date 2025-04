As presentacións da obra editada polo Ateneo Ferrolán co apoio da Deputación e os Concellos de Ferrol, Narón, Pontedeume e Ortigueira continúan esta tarde de martes na Casa da Cultura do municipio eumés, ás 20.00 horas.

Neste encontro sobre o exemplar “Memorial e monumento ás vítimas do franquismo en Ferrolterra, Eume e Ortegal” participará o autor, Antonio Blanco Carballo, xunto ao seu compañeiro na coordinación Anxo Ferreiro Currás.