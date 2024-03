Alejandra Bellón, edila de Cultura de Pontedeume | “Queremos que el pueblo entero sea partícipe de Vila do Libro”

Vila del Llibre, que se celebra en La Rambla, en Barcelona, apadrinó en 2022 a Pontedeume como primera Vila do Libro en Galicia. La Concejalía de Cultura que dirige Alejandra Bellón se encuentra ahora inmersa en la organización de este evento, que se prevé se celebre en el mes de agosto.

¿Cómo surge la iniciativa de trasladar esta iniciativa a Pontedeume?

La idea nos gustó desde un primer momento y vimos que se celebra en otros sitios de Europa y, por supuesto, en Cataluña. Algunos representantes de la edición catalana vinieron a Galicia y conocieron un poco Pontedeume. Nos presentaron su propuesta y hace dos años fuimos a Barcelona, para ver en qué consistía. Allí decidieron apadrinarnos para que fuéramos los primeros en importar esta idea de turismo y de cultura.

Para quien no la conozca, ¿en qué consiste exactamente esta propuesta?

No es una feria del libro al uso, en la que la gente pasea por las casetas para ver los libros. En-globa mucho más y de ahí vienen estas jornadas de este fin de semana, porque queremos hacer nuestra la iniciativa catalana. Queremos que el pueblo entero sea partícipe: tanto comercios, como asociaciones culturales, historiadores... Pretendemos también recuperar la historia literaria y editorial que tiene Pontedeume. Tenemos un tejido literario muy importante que queremos poner en valor y recuperar espacios, que en eso consiste también Vila do Libro.

¿Recuperar espacios?

Sí, espacios que estén vacíos y que históricamente tuvieron una importancia en el pueblo. Imagínate, por ejemplo, una carnicería que lleva muchísimos años cerrada. Durante el evento la recuperaríamos como una librería más; o espacios al aire libre como un parque infantil: los niños y niñas, a parte de jugar con los juegos, que puedan sentarse en un rincón de lectura.

Pontedeume se convertirá en una especie de librería gigante...

Librería, biblioteca... Queremos también recuperar los oficios: de edición, maquetación, diseño... todas las etapas por las que pasa un libro antes de tenerlo en nuestras manos. Nuestra intención es trasladar todo esto a los colegios, para que se programen actividades relacionadas con Vila do Libro no solo durante su celebración, sino quizás, durante todo el año. Es algo que tendremos que perfilar este fin de semana en las reuniones de trabajo.

¿Qué desafíos creen que deberán enfrentar para organizar este evento?

Lo que tenemos que conseguir primero es ilusionar a todo el mundo. Ese es el desafío más grande, porque nosotros estamos muy ilusionados con el proyecto. Nos parece muy ambicioso y una iniciativa que merece la pena asumir. Tenemos que trasladar toda esa ilusión, por ejemplo, al comercio local, que es muy importante en la villa. Ese es uno de los motivos por los que pensamos en agosto para su celebración, por el tema del tiempo.

Entre esas ambiciones está la intención de crear una Rede de Vilas do Libro do Camiño Inglés, ¿no?

Sí, es algo que abordaremos en las jornadas de mañana. Creemos que el Camiño de Santiago, históricamente, fue una ruta que dinamizó la cultura, ya no solo gallega ni española, sino europea. Todas las personas que hicieron esta peregrinación a lo largo de los años fueron trayendo otras culturas y fueron llevando la nuestra. Nosotros estamos apostando por un turismo cultural, un tipo de turismo diferente, y nos gustaría crear una Rede de Vilas do libro para que cada uno de los pueblos que conforman el Camiño Inglés también puedan potenciar su propia cultura y su propia literatura.