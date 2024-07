Vecinos de la parroquia de Céltigos, en Ortigueira, denuncian problemas para acceder a sus viviendas

“Es un problema que arrastramos desde hace años. Por más que llamamos al Ayuntamiento, no nos dan solución y la titularidad del vial es suya”. Así de resignado se muestra Julián Franco, un vecino de la parroquia de Céltigos, en Ortigueira, que explica que el estado en el que se encuentra el camino que da acceso a su vivienda imposibilita el tránsito por medio de un vehículo corriente.



Este residente asegura haber tratado de contactar con el Concello ortigueirés en más de 20 ocasiones. “Tras muchas llamadas logré hablar con el concejal de Obras, que reconoció la situación. Pero me dicen que no se puede solucionar porque no tienen zahorra para arreglar el camino”, apunta, y añade que “me parece increíble que la respuesta sea esa. Si realmente ese es el problema, el material y la maquinaria la consigo yo; mañana mismo lo tienen”.

Cedida



Este residente denuncia asimismo que el ejecutivo local ha remitido en los últimos días una carta en la que les exigen la limpieza de la finca. “Es una auténtica indefensión. Nos dan 15 días de plazo pero insisto en que el acceso en un coche ‘normal’ es imposible”. Remarca que “bajar la basura hasta el contenedor es una auténtica odisea” y que los problemas de salud de su padre, “que no puede subir por ahí”, agravan la situación.